Capăt de drum pentru dosarul MISA după 13 ani. Guru Gregorian Bivolaru și ceilalți inculpați din protest au fost achitați de Tribunalul Cluj, vineri, după rejudecarea procesului început în 2007, potrivit clujust.ro. În cazul unora dintre ei, procesul a încetat pe motiv că faptele s-au prescris.

Mai multdecât atât, judecătorii au dispus ridicarea sechestrului de pe bunurile mobile și imobile ale inculpaților. Spre exemplu, în cazul lui Bivolaru, este vorba despre 11 imobile din București.

