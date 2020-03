Teama de coronavirus s-a răspândit în ultimele săptămâni și în România, astfel că oamenii caută tot felul de metode, atât pentru a se proteja de virusul din China, cât și pentru a își păstra calmul.

Așa se face că pe Facebook a ajuns să circule intens un videoclip în care mai multe doamne iau parte la un exercițiu menit să țină sub control teama de celebrul COVID-19.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, Silviu Popa, cel care susține seminarul cu pricina, a explicat că este vorba despre o tehnică de eliberare a emoțiilor negative.

”Era vorba de un exercițiu pe care noi îl lucram în cadrul unui seminar. Pentru că subiectul zilei și al săptămânilor din urmă a fost acest coronavirus, am considerat util să lucrăm acest exercițiu. Doamnele acelea nu erau speriate de coronavirus, ele lucrau acest exercițiu pentru că era unul dintre exercițiile prevăzute în cadrul acestui seminar. De fapt, această terapie pe care o prezint acolo este o terapie foarte răspândită în lume. În România este foarte puțin cunoscută, dar este cunoscută de cei care se interesează cum ar putea să se elibereze de frici, de panică, de anxietate. Este o terapie complementară care este recunoscută de Senatul Statelor Unite ca un mijloc de terapie pentru militarii americani care vin cu sindrom de stres post-traumatic din Afganistan și din Irak. Deci nu e o bătaie de joc ce facem acolo”, a declarat Silviu Popa.

Întrebat în ce situații mai poate fi folosită această terapie, Silviu Popa a răspuns: ”Terapia aceasta se numește EFT, ceea ce este prescurtarea de la Emotional freedom technique, adică tehnica libertății emoționale. Se folosește pentru tot felul de emoții negative: frică, furie, îngrijorare, îndoială, vinovăție”.

Mai în glumă, mai în serios, acesta a susținut că tehnica pe care o promovează ar putea fi folosită cu succes și în cazul politicienilor, care sunt oameni plini de frici și de vinovății.

Iată, mai jos, schimbul de replici dintre moderatorul Răzvan Zamfir și Silviu Popa:

Răzvan Zamfir: Vă dați seama că ați face senzație prin partidele politice cu tehnica asta pentru că acolo oamenii sunt plini de frici, de îndoieli.

Silviu Popa: Chiar m-am gândit. Sunt plini de frici și de vinovății.

Răzvan Zamfir: Ați avut vreo oferă de la vreun partid?

Silviu Popa: Deocamdată nu, dar aștept cu interes.

Răzvan Zamfir: De dosare nu-i scăpați... Doar de frică...

Silviu Popa: De dosare, în niciun caz.

Răzvan Zamfir: Pot intra unii la pușcărie, dar eliberați de frică. Își asumă acest destin al penitenciarului.

Silviu Popa: Evident că da. Este o chestiune de asumare a responsabilității pentru propriile alegeri greșite pe care le fac în viață, nimic mai mult.

Răzvan Zamfir: Dacă aveam noi discuția asta înainte de alegerile europarlamentare și de încarcerarea domnului Liviu Dragnea, ce bine îi făceam omului ăstuia.

Silviu Popa: Stați liniștit că mai sunt încă două runde de alegeri anul acesta și putem să mai avem discuții. Eu sunt deschis în a discuta cu dumneavoastră și în preajma alegerilor locale și parlamentare.

Răzvan Zamfir: O să vă sunăm. Domnul Codrin Ștefănescu înțeleg că trece printr-un stres zilele acestea cu privire la un dosar. Cred că ar avea nevoie de serviciile dumneavoastră.

Silviu Popa: Ar putea să utilizeze tehnica aceasta.

