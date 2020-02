Guvernul pregătește o ordonanță de urgență pentru achiziționarea de echipamente de protecție în contextul epidemiei de coronavirus. Ministrul Sănătății: ”Scopul este de a fi pregătiți”

Ministrul Sănătății, Victor Costache, a anunțat duminică, într-o conferință de presă, după ce a participat la Comandamentul pentru situații de urgență convocat de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, că Executivul va adopta o Ordonanță de Urgență pivind achiziționarea de echipamente de protecție, în contextul epidemiei de coronavirus.

„Avem 1000 de kituri la nivel național și vom achiziționa și altele. (...) Scopul este de a fi pregătiți în eventualitatea propagării virusului în țara noastră”, a declarat ministrul, potrivit Digi 24, precizând că autoritățile nu trebuie să răspândească panica, ci să fie pregătite.

Totodată, ministrul a subliniat că „niciun stat din jurul Romaniei nu are cazuri confirmate de infecție cu coronavirus”.

„Suntem departe de ce am trecut, prin ce am trecut în anii anteriori, dar e bine să fim pregătiți. Luăm aceste măsuri ca să nu mai descoperim în fiecare an crizele și să existe niște stocuri naționale pentru situații de urgență”, a mai spus ministrul Sănătății.

În țara noastră, Institutul Matei Balș poate diagnostica orice caz suspect de coronavirus, iar începând de luni alte două institute din Iași și Cluj vor avea capacitatea să depisteze posibilele cazuri de infecție.

„Am decis să fie achiziționate în regim de urgență echipamente individuale de protecție, camere speciale de izolare, seturi suport cardiorespirator, substanțe dezinfectare, filtre pentru echipamente de izolare. În 45 de zile vom stabili un stoc național de rezervă. Alimentarea lui trebuie sa fie permanentă. Totul se face prin DSU și Ministerul Sănătații”, a anunțat, la rândul său, ministrul de Interne, Marcel Vela.

Redăm, mai jos, comunicatul transmis de Ministerul Sănătății după Comandamentul pentru situații de urgență convocat de ministrul Afacerilor Interne:

Cu această ocazie, ministrul Sănătății a declarat că se iau toate măsurile necesare pentru a întări capacitatea de răspuns a sistemului în cazul situației răspândirii infecției cu noul coronavirus in spațiul european.

"Nu trebuie să creăm panică, dar trebuie să pregătim sistemul. În spațiul european au fost înregistrate 20 de cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus, în statele din jurul României nu au fost înregistrate cazuri. Mortalitatea este undeva între 2% și 4%, față de aprox.17% cât a fost în 2009 în cazul gripei A1H1.

În prezent, avem o capacitate bună de diagnostic. Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" are achiziționate 1000 de kit -uri pentru diagnosticarea rapidă a cazurilor suspecte. De mâine, alte două spitale de boli infecțioase din Iași și Cluj Napoca vor fi dotate cu 100 kit-uri" , a spus Victor Costache

Ministrul Sănătății a mai subliniat că au fost luate măsuri la nivel național pentru prevenirea și limitarea acestei infecții, iar începând de săptămâna viitoare, personal suplimentar din cadrul direcțiilor de sănătate publică va sprijini poliția de frontieră.

În cadrul Comitetului s-a hotărât realizarea mai multor achiziții de echipament medical, de protecție, izolete, dezinfectant și echipamente de transport pentru constituirea unor stocuri de urgență.