Guvernul a aprobat prelungirea cu o lună a plăţilor pentru minerii din Valea Jiului, a anunţat premierul Florin Cîţu, la finalul reuniunii de miercuri de la Palatul Victoria.

„În şedinţa de Guvern de astăzi am avut mai multe acte normative importante, am aprobat, bineînţeles, prelungirea sau printr-un act normativ am pus la dispoziţie sumele pentru a mai plăti o lună în plus minerii din Valea Jiului”, a afirmat Florin Cîţu.

Încă din luna februarie, Guvernul a aprobat un proiect de OUG pentru modificarea Legii 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale pentru a putea include și companiile aflate în insolvență, cum este acum cazul celor de la Complexul Energetic Hunedoara (CEH).

În acest fel va putea fi asigurată plata salariilor pentru 3 luni, fiind o soluție pe termen scurt.