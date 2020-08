Guvernul a decis: În ce condiții se redeschid restaurantele și cinematografele (DOCUMENT)

Ministrul Internelor, Marcel Vela, a anunțat, luni, la finalul ședinței de Guvern, condițiile în care se vor redeschide restaurantele, cinematografele și sălile de spectacole de la 1 septembrie. În acest sens, Guvernul a adoptat ”Hotărârea pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19”. Astfel, reluarea acestor activități este posibilă în toate județele unde incidența cumulată a cazurilor de coronavirus în 14 zile este de 1,5 cazuri confirmate. Decizia privind deschiderea sau restricționarea acestor activități la vi luată, la nivel local, de Comitetele județene pentru situații de urgență.

HOTĂRÂREA Guvernului poate fi consultată AICI

Marcel Vela a prezentat principalele puncte ale documentului adoptat în ședința Executivului.

”Au fost create pârghiile necesare care, pe lângă prătejarea sănătății populației să susșină și ramuri importante ale economiei, cât și activitățile culturale. Hotârârea de Guvern vizează modificarea numărului de participanți în cadrul organizării evenimentelor private, a cusrurilor de instruire, de la 20 la maximum 50 de participanți, în interior și de la 50 la maximul 100 de participanți, în exterior.

Reluarea activității cinematografelor și instituțiilor de spectacole și/sau concerte va fi permisă fără a fi depășită 50% din capacitatea maximă a spațiului.

Permisivitatea ca, în cadul organizării și desfășurării spectacolelor de tip drive-in, ocupanții unui autovehicul să reprezinte grupuri de până la trei persoane.

Reluarea activitții cu publicul a operatorilor economici care desfășoară actovități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuiturilor alcoolice și nealcoolice de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor.

Reluarea activității restaurantelor și cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor activități de cazare.

Reluarea activităților cu publicul a opratorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc.

Totodată, se creează mecanismul prin care, în funcție de incidența cumulată a cazurilor, să se poată decide restricționarea, închiderea sau reluarea activităților.

Reluarea acestor activități este permisă în toate județele unde incidența cumulată a cazurilor în 14 zile este de 1,5 cazuri confirmate cu infecția cu SARS-CoV-2, la 1.000 de locuitori. În situația în care, în perioada menționată, este depșit acest prag, comitetele județene pentru situații de urgență pot decide restricționarea sau închiderea activității operatorilor economici sau deschiderea acestor activități”, a declarat Marcel Vela.

