Guvernul decide, în ședința de luni, prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile. De asemenea, Executivul a adoptat o serie de reguli privind desfășurarea procesului de votare la alegerile locale din 27 septembrie.

”A fost propusă prelungirea stării de alertă pentru încă 30 de zile. Totodată, au fost mai multe propuneri care se referă la trei aspecte: campania electorală, ziua votului și partea cu organizarea mitingurilor și a demonstrațiilor”, a anunțat șeful Departamentului pentru situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, luni.

Printre noile reguli care se vor aplica în ziua votului se numără obligativitatea dezinfectării mânilor la intrarea și la ieșirea din secțiile de votare.

„Pe partea campaniei continuă regulile care în mare parte sunt cunoscute. Numărul maxim rămâne la fel - 50 în interior, 100 - în exterior, portul măștii, triajul observațional, dezinfecția spațiilor. La nivelul secțiilor de vot urmează să fie stabilite prin ordin al Ministrului Sănătății, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și cu avizul Autorității Electorale, regulile care includ aspecte care privesc accesul, modul în care se va desfășura votul: obligativitatea dezinfectării mâinilor la intarea în secțiile de vot și la ieșire, cartea de identitate va fi introdusă de alegător în sistemul informatic, va fi instruit cum să o facă. Doar la cei care au buletine vechi, din hârtie, procesarea se va face manual, iar operatorul care procesează buletinul va dezinfecta buletinul înainte și după ce manipulează buletinul. Mai sunt și alte reguli care urmează să fie publicate, inclusiv portul măștii obligatoriu la cei din secția de vot și la cei care vin să voteze”, a explicat Raed Arafat.

