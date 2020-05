Guvernul a relaxat regulile privind desfășurarea slujbelor religioase. Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului de Interne a fost publicat cu modificări în Monitorul Oficial, astfel încât ceremoniile privale sunt permise în interiorul lăcașelor de cult, dar cu participarea a maximum 16 persoane și în condiții speciale. De asemenea, este permisă folosirea aceleiași lingurițe pentru împărtășanie, dar aceasta trebuie dezinfectată după fiecare credincios. Ideea inițială a fost ca pentru împărtășanie să fie folosite lingurițe de unică folosință, dar aceasta a fost respinsă categoric de reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române. După două luni de stare de urgență din cauza epidemiei de coronavirus, România a intrat, la mijlocul lui mai, în stare de alertă. Schimbarea a marcat și începutul unui proces gradual de relaxare a restricțiilor ce au fost impuse pentru a limita răspândirea COVID-19.

Vineri noapte a fost publicat, în Monitorul Oficial, Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului de Interne privind accesul în lăcaşurile de cult, distanţa de siguranţă şi măsurile sanitare specifice desfășurării slujbelor pe durata stării de alertă.

Față de varianta inițială, acesta relaxează o serie de măsuri privind desfășurarea slujbelor. Totuși, anumite reguli trebuie respectate, astfel încât să fie limitat pe cât posibil riscul de răspândire a COVID-19.

Tot modificat a ajuns în Monitorul Oficial și ordinul celor două ministere privind obligativitatea purtării măștilor. Noua formă restrânge numărul de categorii ce sunt exceptate de la această obligativitate.

