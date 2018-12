Guvernul a adoptat controversata OUG care impune noi taxe, în ciuda avertismentelor că se va crea HAOS în economia României (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat vineri, în debutul ședinței de Guvern, că Executivul adoptă Ordonanța de urgență care impune noi taxe companiilor și mărește altele existente.

”Aprobăm astăzi un set de măsuri care au scopul principal de a crește bunăstarea românilor, nivelul investițiilor și de a corecta unele practici incorecte în domeniul bancar și în doemniul energiei”, a anunțat premierul.

Până la ora transmiterii acestei știri, președintele Klaus Iohannis nu s-a prezentat la ședința de Guvern.

Iată, mai jos, principalele puncte cuprinse în Ordonanța de urgență:

-demararea unui program privind constructia a 1000 de gradinite cu program sportiv prin parteneriat cu mediul de afaceri, in sensul in care firmele private si fundatiile care vor construi in urmatorii 2 ani de zile o astfel de gradinita, vor primi din partea statului roman pana la 500.000 euro la finalizarea investitiei.

-plafonarea pretului la gaze si energie electrica pentru urmatorii 3 ani de zile pentru consumatorii casnici.

-stabilirea unui nivel minim de un miliard de euro privind vanzarea licentelor 5g, tinand cont de experienta altor state din uniunea europeana. Totodata, stabilirea unui nivel minim de 2 miliarde euro privind prelungirea licentelor 3g.

-infiintarea unui fond privind dezvoltarea a 31 statiuni balneare de interes national, pentru care vom aloca 310 milioane lei in 2019.

-introducerea unui mecanism ce are in vedere protejarea populatiei si a firmelor care au credite, prin impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel al roborului mai mare de 2%.

-infiintarea unui fond de dezvoltare si investitii prin care vom sustine finantarea proiectelor de dezvoltare ale comunitatilor locale si universitatilor. Se vor putea finanta proiecte in domenii precum sanatate, educatie, dezvoltare locala, infrastructura.

-prevederea majorarii de la 1 septembrie cu 3 luni in avans a punctului de pensie si a pensiei minime astfel: punctul de pensie va creste de la 1100 lei la 1265 lei, iar pensia minima de la 640 lei, la 704 lei.

-devansarea aplicarii cresterilor salariale pentru cadrele didactice din anul 2022, la 1 septembrie 2020, asa cum am convenit in acordul semnat cu sindicatele din invatamant.

-acordarea voucherelor de vacanta in cunantum de 1450 lei si in anul 2019, tuturor angajatilor din sectorul public.

-cresterea salariului minim in domeniul constructiilor la 3000 lei brut, incepand cu 1 ianuarie 2019, asa cum ne-am angajat prin acordul semnat cu patronatul din constructii.

-reducerea taxelor pe munca la jumatate pentru sectorul constructiilor, astfel incat salariul minim net in acest domeniu sa depaseasca echivalentul a 500 de euro.

-majorarea taxei pe viciu in domeniul jocurilor de noroc, cu 2% din cifra de afaceri.

-reducerea comisioanelor de administrare a fondurilor de pensii private de la 2,5 la 1%.

-cresterea plafonului privind acordarea ajutorului minim de incalzire de la 614 lei la 750 lei.

-obligarea administratiilor pulblice locale de raportare online a executiei bugetare, incepand cu 1 august 2019.

”The Facebook Dilemma”, cea mai amplă investigație despre impactul rețelei de socializare asupra vieții private, difuzată ÎN EXCLUSIVITATE pe B1 TV, pe 1 ianuarie, de la ora 16.00