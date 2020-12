Guvernul alocă încă 8 milioane de lei pentru centura sud a Timișoarei. Când se va finaliza lucrarea

Guvernul a hotărât alocarea a încă 8,2 milioane de lei pentru centura de sud a Timișoarei, după reactualizarea proiectului tehnic, ce presupune suplimentarea traseului.

Încă 8 milioane de lei pentru centura sud a Timișoarei

„Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național ‘Varianta de ocolire Timișoara-sud’ , la prezenta hotărâre, conform variantei finale a Proiectului Tehnic.

Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere -S.A.

Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate private supuse exproprierii aflate pe raza localităților Timișoara, Sînmihaiu Român, Şag, Giroc, Moşnita Nouă, Ghiroda, din județul Timiş, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor”, se arată în proiectul de hotărâre din ședința de Guvern de vineri.

Costurile de construire pe acest sector se ridică la aproximativ 60 de milioane de euro. Cei 25,6 kilometri ce trebuie finalizați până în 25 martie 2022.

Rădăuți, al doilea oraș din România cu centură rutieră, după București

După București, încă un oraș din România va avea șosea de centură. Este vorba despre Rădăuți, din județul Suceava, proiect care se apropie de final.

„Încă o serie de relocări de utilități întârziate nepermis de mult de statul român pot strica bucuria sucevenilor și a celorlalți șoferi ce tranzitează Rădăuțiul de a circula pe cei 16,5 km de centură până la finalul anului.

Au rămas câteva zone punctuale - sensuri giratorii, rigole, panouri fonoabsorbante pe care cel mai probabil, le va duce la bun sfârșit în următoarele săptămâni ", a notat Asociația Pro Infrastructură.

Cât despre lucrările pentru toate cele trei tronsoane (52 de kilometri) ale autostrăzii de centură a Bucureştiului, inelul de sud , Lucian Bode, Ministrul Transporturilor, a declarat că acestea au început.

Recent, Lucian Bode preciza că, până în 2023, Inelul de Centură al Bucureștiului va fi finalizat, ca parte componentă a Coridorului principal pan-european Constanța – București – Pitești – Sibiu – Nădlac.

„Inelul de Centură al Capitalei are 102 km, cu cele două sectoare. Sectorul de sud, cu trei tronsoane, are 52 km. În această perioadă, tronsonul I are termen de predare a proiectului tehnic şi vom emite termenul de începere a lucrărilor până la sfârşitul anului. La tronsonul II am început lucrările pe o secţiune şi vom da ordine de începere şi pe diferenţa de 14 km.

În ceea ce priveşte Sectorul de nord, cu cei 50 de km, avem un tronson pentru care am semnat contractul de proiectare şi execuţie şi trei tronsoane licitate, dar care se află în perioada de contestaţii, din păcate. Noi ne-am propus ca, până în 2023, Inelul de Centură al Bucureştiului să fie finalizat ca parte componentă a Constanța – București – Pitești – Sibiu – Nădlac", a mai punctat Lucian Bode.