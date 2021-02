Guvernul Cîțu a stabilit în bugetul pentru 2021 prioritățile pentru investiții. Autostrada Sibiu-Pitești, cap de listă

Guvernul Florin Cîțu a crescut bugetul pentru investiții, față de anul trecut. Anunțul a fost făcut de către premierul PNL în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria.

„Prioritatea este Autostrada Sibiu-Pitești, m-am asigurat că banii sunt acolo. De asemenea, sunt două miliarde pentru modernizarea căilor ferate", a declarat Florin Cîțu.

De asemenea, premierul a mai anunțat investiții masive la ANAF.

„În acest ani sunt bani în ceea ce privește ANAF și achiziția de echipamente", a transmis premierul Cîțu.

Printre noutățile din buget se anunță eliminarea gratuității studenților cu trenul, înghețarea pensiilor și a salariilor, iar soarta sporurilor angajaților din administrație publică va fi tranșată în Parlament.

