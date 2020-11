Guvernul Orban, la un an de la preluarea mandatului: "Am demarat cea mai amplă operațiune de dotare a sistemului sanitar și am pus bazele celui mai vast program național de investiții din ultimii 30 de ani"

Guvernul a publicat un Raport de activitate la un an de la preluarea mandatului de premier de către Ludovic Orban, în care sunt trecute toate măsurile sociale și pentru stimularea economiei în contextul problematic al pandemiei de coronavirus.

Potrivit șefului Cancelariei Prim-ministrului, Ionel Dancă, deși 2020 a fost un an foarte dificil, Guvernul a putut să ducă la îndeplinire obiectivele asumate îîn Programul de guvernare. Acesta a precizat că Guvernul Orban a pus bazele celui mai vast program național de investiții din ultimii 30 de ani, “Reclădim România”:

“Am demarat cea mai amplă operațiune de dotare a sistemului sanitar din România și am pus bazele celui mai vast program național de investiții din ultimii 30 de ani, “Reclădim România”. Implementarea acestui program a generat efecte pozitive în numai câteva luni astfel că numărul salariaților a rămas relativ constant, iar operatorii economici înregistrează o tendință de revenire. Nivelul de investiții publice din primele 10 luni ale anului 2020 este cel mai ridicat din ultimii 10 ani.

Perioada grea nu s-a încheiat, însă o vom depăși prin solidaritate și prin aplicarea unor măsuri fără precedent pentru sprijinirea sistemului sanitar, a românilor și a companiilor”.

Raportul de activitate integral poate fi accesat aici.

Mai multe detalii despre realizările Guvernului Orban la un an de la preluarea mandatului au fost oferite de Ionel Dancă în cadrul unei conferințe de presă susținută vineri, alături de secretarul de stat Raed Arafat la Palatul Victoria.

În acest context, Ionel Dancă a precizat că niciun șantier nu a fost oprit în anul pandemiei de coronavirus și că investițiile publice au crescut:

“La capitolul infrastructură, niciun șantier nu a fost oprit în acest an și guvernul liberal a arătat modelul de dezvoltare economică care va putea duce la creșterea nivelului de trai pentru toți românii, respectiv creșterea investițiilor în dezvoltarea României. În primele 10 luni ale anului, volumul investiților publice ale statului a fost de 35,4 miliarde de lei, cea mai mare sumă cheltuită pentru investiții în 10 luni din ultimii 10 ani. Dar, și mai important decât atât, la 10 luni, guvernul liberal a reușit să realizeze investiții în valoare mai mare decât în tot anul, în anii 2016, 2017 sau 2018. De altfel, România, ca urmare a acestor măsuri, a ajuns în topul Uniunii Europene în ceea ce privește creșterea investițiilor în perioadă de criză, este țara cu cea mai mare alocare a sumelor pentru investiții în acest an din toată Uniunea Europeană. Astfel, ca urmare a deblocării șantierelor pentru proiectele de mare infrastructură, până la sfârșitul acestui an vor fi finalizați 315 kilometri de autostrăzi și drumuri naționale”, a precizat Ionel Dancă.

De asemenea, acesta a punctat proiectele de investiții care au fost deblocate după ce au stat mult timp în sertarele guvernelor PSD:

“Am deblocat proiecte care au stat blocate mulți ani de zile în sertarele guvernărilor PSD. Am deblocat proiectul Sibiu-Pitești și pentru prima dată românii au văzut buldozere pe șantierul de la Sibiu-Boița. Am deblocat drumul expres Craiova-Pitești și, în acest moment, pe loturile în execuție deja avem un grad de realizare de peste 50%. Varianta ocolitoare a Bacăului, respectiv primii kilometri din Autostrada Moldovei vor fi finalizați în acest an și au fost aprobați la finanțare de către Comisia Europeană, cu aproximativ un miliard de lei. Este pentru prima dată când Autostrada Sibiu-Pitești primește finanțare de la Comisia Europeană, în valoare de 875 de milioane de euro. Autostrada Moldovei Nord-Sud, Ploiești-Buzău-Focșani-Pașcani-Siret, are în acest moment, toate contractele pentru pentru studiu de fezabilitate și proiect tehnic încheiate pe toate aceste tronsoane și urmează, începând din 2021, să fie lansate licitațiile pentru execuția acestora”, a mai precizat Ionel Dancă.

El i-a îndemnat încă o dată pe români să respecte regulile sanitare pentru a putea depăși cu bine actuala criză sanitară:



“Un an de guvernare liberală, un an de guvernare în slujba românilor, care a arătat o guvernare serioasă şi eficientă, dar care ar fi putut să ducă România mult mai departe dacă acest guvern nu ar fi avut blocajele şi sabotajele majorităţii PSD din Parlament. Situaţia epidemiologică, după cum spuneam, este una îngrijorătoare, dar nu trebuie să uităm că una dintre cauzele majore pentru care o minoritate, repet, o minoritate din populaţia României nu crede în pericolul COVID şi nu respectă regulile sanitare este pentru că această minoritate a fost instigată de propaganda PSD la nerespectare, PSD împreună, în cârdăşie cu acoliţii lor de la Avocatul Poporului sau de la Curtea Constituţională. COVID este un pericol pentru sănătatea românilor, la fel cum PSD este un pericol pentru democraţia din România!”.