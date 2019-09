Cum s-a pregătit Guvernul României de Brexit și ce se va întâmpla cu românii din Marea Britanie după 31 octombrie. Oficial MAE: „A fost unul dintre cele mai importante dosare”

EXCLUSIV ONLINE // Adina Bădescu, șefa biroului pentru Brexit din Ministerul Afacerilor Externe, a anunțat, vineri, că există 433.000 de cetățeni români în Marea Britanie, reprezentând a doua comunitate de străini din Regat, astfel că drepturile lor sunt o prioritate pentru instituție.



„E important să ne preocupam de drepturile acestora. Procesul Brexit a fost unul dintre cele mai importante dosare în ultimii ani, cu siguranță un dosar prioritar al Presedintiei României. Cel mai plauzibil scenariu privind Brexit este cel fără acord.



Am încredere că, în următoarele săptămâni, UE-27 va găsi o modalitate de încheiere a Brexitului, care să fie în beneficiul ambelor părți și un compromis sustenabil, care să respecte obiectivele de retragere, care pot limita impactul Brexitului pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri.



Am incredere ca in urmatoarele saptamani UE 27 va gasi o modalitate de incheiere a brexitului care sa fie in beneficiul ambelor parti si un compromis sutenabil care sa respecte obiectivele de retragere care pot limita impactul brexitului pentru cetateni si pentru mediul de afaceri”, a afirmat Adina Bădescu.



Acestea fiind spuse, oficialul MAE a explicat și cam care ar fi impactul unui Brexit dezordonat.



„România rămâne aliniată pe deplin poziționării unitare a UE. Îl sprijinim pe negociatorul-șef pentru continuarea dialogului cu partea britanică. Guvernul britanic ne-a dat asigurări că drepturile cetățenilor europeni vor fi protejate în spiritul reciprocității, indiferent de forma Brexitului. Ne pasă atât de cetățenii români, cât și de cetățenii britanici - mult mai puțini ca număr, 2.500 în România”, a subliniat Adina Bădescu.



În aceste context, șefa biroului Brexit din MAE a precizat că principalul obiectiv al Guvernului României, referitor la cetățenii români din Marea Britanie, este încrierea lor pentru obținerea noului statut.



„La acest moment considerăm că este foarte important pentru noi obținerea noului statut. Înregistrăm peste 187.000 de cetățeni, care s-au înscris pentru acest statut. Suntem într-un proces de monitorizare a implementării înregistrăii și a respectării drepturilor cetățenilor de acolo. Avem contacte regulate cu Ambasada și ridicăm problemele pe care le avem în vedere”, a adăugat Adina Bădescu.



Referitor la cum a pregătit statul român Brexitul pentru cetățenii săi din Regatul Unit, Adina Bădescu a explicat: „Am avut un mecansim de consultare interministerial și reuniuni săptămânale. Am reușit prin consultarea și coordonarea cu celelalte Ministere să lucrăm la mandatele pe care le-am trimis la Bruxelles să fie incluse în mandatul general. Măsurile de pregătire pentru retragere au fost demarate încă de la începutul procesului. La nivel național am identificat măsuri pe trei paliere la nivel legislativ, administrativ și de informare. Acestea sunt măsuri de contingență pe care le-am implementat deja.



Toți cetățenii britanici, după 31 octombrie, vor putea primi un drept de rezidență temporar pentru o perioadă de cinci ani. Administrativ, suplimentarea personalului vamal cu 200 de posturi sau ai Agenției Naționale pentru Medicamente. De informare, am considerat că o bună informare a publicului este esențială. Ministerele de linie au fost parteneri în acest sens, care au organizată propria campanie de informare pe domenii specifice. Campania de informare a cetățenilor va continua pentru că cetățenii români să se înregistreze pentru obținerea noului statut.