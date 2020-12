Guvernul României, clarificări despre presupusele efecte ale vaccinurilor anti-COVID asupra ADN-ului uman

După ce Dr. Christiane Northrup, un medic obstetrician din SUA, a declarat că vaccinurile împotriva COVID-19 pe bază de ARN mesager pot altera ADN-ul uman, lumea medicală s-a împărțit în două tabere. De asemenea, Agenţia Americană a Medicamentului a precizat că lucrează la modificări ale recomandărilor privind vaccinul de la Pfizer/BioNTech contra COVID-19, după ce au fost raportate anumite reacţii alergice la două persoane care au primit o doză. În acest context, Guvernul României a emis o serie de clarificări de natură științifică.

Guvernul României, clarificări despre presupusele efecte ale vaccinurilor anti-COVID

„ARN-ul si ADN-ul sunt macromolecule indispensabile tuturor formelor de viață cunoscute până în prezent, alături de proteine, lipide și carbohidrați. ADN-ul uman este localizat în nucleul celular.

ARN-ul mesager se găsește în citoplasma celulară – în afara nucleului – și are rol mult mai precis, cum este transmiterea de informații cu privire la sinteza de proteine în celulă. Întrucât ARN-ul mesager nu pătrunde în nucleul celular, nu poate influența ADN-ul celular propriu.

Vaccinurile care utilizează tehnologia ARN mesager folosesc o secvență de ARN mesager, care, odată introdusă în celule, transmite mesajul de sintetizare a proteinei Spike, proteină de suprafață a virusului SARS-CoV-2. Cantitatea de ARN mesager corespnzătoare unei doze de vaccin este standardizată, ceea ce va asigura producția unui nivel predefinit de proteină Spike.

Identificarea în organismul uman a acestei proteine ca fiind străină declanșează un răspuns imun care este responsabil de construirea imunității împotriva COVID-19. Practic, ARN-ul mesager reprezintă ”manualul” după care celulele umane învață să producă proteina Spike, astfel încât organismul să își construiască mecanismele necesare pentru a se putea apăra împotriva COVID-19 dacă va intra în contact cu virusul SARS-CoV2”, se arată în comunicatul emis de Guvernul României, care mai afirmă faptul că în Uniunea Europeană, nici un vaccin nu poate fi comercializat înainte de încheierea studiilor clinice care să ateste că este sigur și eficace și că îndeplinește condițiile prevăzute de normele și legile în vigoare.

Sandra Alexiu, despre reacțiile alergice după vaccinarea anti-COVID

Sandra Alexiu, preşedinte al Asociației Medicilor de Familie Bucureşti – Ilfov, a detaliat cu ce reacții se pot confrunta pacienții după vaccinarea anti-COVID. Dintre zecile de mii de voluntari testați pentru validarea vaccinului Pfizer-BioNTech, spune specialistul, doar trei persoane au avut reacții severe la vaccin.

„Avem două persoane care au făcut reacții alergice severe de tip anafilaxie în Marea Britanie și o persoană în SUA. Asta nu e deloc un număr mare. Este exact procentul de persoane alergice care sunt în populație, fără să fie neapărat vaccinate.

În rest, toată lumea care va decide să se vaccineze trebuie să știe că fiecare centru este dotat cu trusă de intervenție cu adrenalină, special pentru a combate șocul anafilactic și nu se va face această vaccinare fără ca fiecare centru să fie dotat cu tot ce trebuie pentru acest lucru”, spune preşedintele Asociației Medicilor de Familie Bucureşti – Ilfov.

Singurul moment în care poate apărea o reacție adversă, spune medicul, ar fi imediat după administrarea vaccinului, când pacientul este încă sub supravegerea echipei medicale. Dr. Sandra Alexiu spune totuși că, deși are o carieră medicală lungă, nu s-a întâlnit cu astfel de cazuri.

Experiența unui român vaccinat anti-COVID-19.

Theo Trandafirescu, medic pneumolog și profesor universitar în New York, a povestit, pentru B1 TV, cum a decurs experiența vaccinării anti-COVID pentru el, dar și despre efectele secundare ce pot apărea după administrarea vaccinului anti-coronavirus.

„Ca la orice vaccin, efectele secundare raportate sunt: reacție locală la nivelul injecției - de în jur de 80%, puțină fatigue (oboseală), durere de cap, mialgii (dureri musculare), poate puține friguri. N-am niciuna! Am văzut că s-au raportat cazuri de alergii în Marea Britanie și în America. Cele din Marea Britanie aveau predispoziții, cea din Alaska, din câte știu, n-ar fi avut istorie. Știți cum e, un lucru se poate întâmpla. Putem avea alergii la mâncare, la butură, la înțepături de albine, la medicină, la materiale chimice, la aproape orice”.

„Deci nu am nicio reacție la nivelul mușchiului și nu trebuie să-mi arăt acum mușchii, ca s-o dovedesc. Vă rog să mă credeți pe cuvânt! Și pentru cei care sunt cu conspirația, minoritatea conspirativă... Deci n-am absolut niciun efect! Dar aceste efecte secundare minime sunt datorită imunogenității, sunt relativ normale. Și e o incidență normală, la fel ca la orice alt vaccin care e pe piață.

După ce faci vaccinul, trebuie să stai o perioadă de timp. Eu am stat în jur 20 de minute după ce am fost vaccinat, cu o asistentă lângă mine să fiu sigur că sunt ok. Oricum eu sunt în spital. Doamne ferește s-ar fi întâmplat ceva, eu sunt în spital, deci am cât de cât un avantaj”, a susținut Theo Trandafirescu, pentru B1 TV.