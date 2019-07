Guvernul României, dat în judecată pentru tortură planificată asupra animalelor. Organizația Animals International cere Comisiei Europene infringement

Organizația Animals International dă în judecată Guvernul României pentru tortură planificată asupra animalelor.

Directorul pentru Uniunea Europeană al organizației, Gabriel Păun, a declarat pentru RFI că transportul de oi, pe mare, în zona Golfului Persic se face în condiții greu de imaginat.

”Avem două regulamente și un tratat internațional, pe care România le încalcă (…). Un element din regulamentul european spune că n-ai voie să transporți animale, când se depășesc 35 de grade. Or când afară avem deja 30 de grade, în vehicul nu pot fi niciodată sub 35, pentru că nu se folosește aer condiționat, ci doar ventilație (…). Or în Golful Persic și pe tot traseul sunt permanent peste 30 de grade. În Golful Persic, temperatura nu scade sub 35 nici măcar noaptea, iar astăzi de exemplu sunt 48 (…). Este o croazieră de trei săptămâni, absolut infernală, în care temperaturile sunt permanent peste 30-35 de grade. Nu se pune problema dacă vor muri sau nu animale, ci câte vor muri”, a spus Păun.

Potrivit organizației, joi dimineață, 11 iulie, Nava Al Shuwaikh a sosit în portul Midia și a început încărcarea cu oi 24 de ore mai târziu: cel puțin 70.000 de oi cu destinația Golful Persic.

La destinație erau peste 50 de grade Celsius, iar România este responsabilă de bunăstarea animalelor până la debarcare.

“Nava gigant este pentru prima dată în Uniunea Europeană, nu era autorizată pentru export de animale vii, dar a fost rapid și superficial inspectată personal de președintele ANSVSA, Geronimo Brănescu înainte de autorizare și începerea încărcării”, potrivit Animals Internațional.

”Le-am trimis luni dimineață o alertă în scris Comisarului European Andriukaitis, responsabil de bunăstarea animalelor, premierului Dăncilă, ministrului Daea și președintelui ANSVSA, Geronimo Brănescu. Dăncilă a șters emailul de la mine fără să îl citească, iar Andriukaitis a trimis a doua zi o scrisoare ministrului Daea prin care îi cere să respecte legea și să nu aprobe exportul spre Golf pe timpul verii. Dar atât Daea, cât și Dăncilă au declarat ieri că nu vor opri sub nicio formă exportul. În această dimineață încarcarea vaporului morții, Al Shuwaikh a început.”, a spus Gabriel Păun, director UE al Animals International.

”Lucrăm deja cu avocații pentru plângerea formală la Comisia Europeană prin care aceasta va putea demara procedura de infringement asupra României pentru încălcarea legislației Comunitare și a deciziei Curții Europene de Justiție. În același timp dăm în judecată Guvernul României care în mod deliberat și planificat încalcă legislația” a adăugat Păun.

Vaporul Al Shuweikh este operat de firma KLTT / Al Mawashi, vinovată de moartea a peste 1,5 milioane de oi pe ruta spre Golful Persic, este anchetată de Statul Australian și a fost interzisă în Australia după ce Animals International a publicat filmări de pe vapor.

