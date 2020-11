Guvernul trebuie să se asigure că 5G va fi un succes pentru România și că vom valorifica pe deplin potențialul acestei tehnologii

Reprezentanții marilor operatori telecom, Digi, Orange, Telekom și Vodafone, subliniază nevoia de predictibilitate și de sprijinire a industriei de profil, astfel incat calitatea serviciilor de care beneficiaza consumatorii finali sa ramana si pe viitor la cele mai inalte standarde. Declaratiiile au avut loc in cadrul evenimentului ZF Digital Summit 2020.

Valentin Popoviciu, vicepreședinte Digi, a subliniat că ne lipsesc legislația necesară și atitudinea necesară din partea autorităților, care ar trebui să sprijine din ce în ce mai mult industria comunicațiilor, astfel încât companiile private să fie stimulate să investească, avansul existent al României în domeniul telecom putând fi menținut doar cu noi investiții în domeniu.

Operatorii telecom au făcut de altfel apel la autorităților române să implementeze aspectele legislative dezbătute în ultimii ani, să reducă presiunea financiară asupra domeniului și să simplifice procedurile de autorizare, precum și să urgenteze alocarea de nou spectru și utilizarea fondurilor europene alocate României pentru susținerea dezvoltării infrastructurii de profil.

S-a subliniat de asemenea nevoia de dialog și importanța predictibilității în domeniu, ca și a considerării unui eventual sprijin din partea statului in situatia in care legislatia 5G va conduce la eliminarea unor furnizori și astfel la un impact negativ economic asupra operatorilor. Liudmila Climoc, CEO Orange România a menționat astfel că eventuala excludere a unor furnizori va avea un impact major asupra aspectelor financiare și operaționale ale operatorului și, în final, asupra consumatorilor. Într-un astfel de scenariu, vor fi afectate de altfel 3 categorii de stakeholderi: operatorii, economia națională și cetățenii este și opinia exprimată de Murielle Lorilloux, CEO Vodafone România, fiind important ca România să nu pună în pericol dintr-o dată un mare atu pe care îl are în prezent, cel al calității serviciilor telecom.

Reprezentanții marilor operatori au remarcat în context și importanța existenței unor criterii tehnice în procesul de evaluare a furnizorilor 5G și a alinierii legislației naționale cu standardul oferit în asigurarea securitatii cibernetice de setul de instrumente 5G al Uniunii Europene. Menținerea unei piețe competitive a furnizorilor este văzută ca esențială pentru operatori în a asigura prețuri competitive și pentru a avea eficiență în investițiile în rețea.

În ce privește dezbaterile actuale asupra Codului Telecomunicațiilor, Miroslav Majoros, CEO, Telekom România, a apreciat că acesta aduce îmbunătățiri pe piața locală și că este benefic pentru operatorii prezenți pe mai multe piețe, fiind necesar ca el să aibă însă termene de implementare rezonabile. El a mai declarat că este recomandabil că România să păstreze schimbările din plan național la un nivel minim, pentru a exista un cadru cât mai armonizat posibil la nivelul Uniunii Europene.