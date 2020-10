Guvernul va prelungi starea de alertă: Măsura, inclusă pe agenda ședinței de joi a Executivului (VIDEO)

Guvernul ar urma să adopte, în ședința de joi, prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, de la data de 15 octombrie, în contextul pandemiei de coronavirus. Premierul Ludovic Orban a aprobat, la propunerea secretarului de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, introducerea pe ordinea de zi a ședinței Executivului a unui proiect de hotărâre în acest sens.

"Domnule prim-ministru, vă solicit includerea pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului a proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Anexei 3 la HG 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 15 septembrie (octombrie – n.r.) 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19", a declarat Raed Arafat, în debutul şedinţei de Guvern.

