DIICOT a trimis în judecată şase inculpaţi, acuzaţi că au spart adresele de e-mail ale unor vedete din România şi le-au clonat cartelele SIM ale telefoanelor mobile, după care le-au furat identitatea şi au reuşit să scoată bani din conturile lor bancare.



Printre victime s-au aflat Gabriel Dorobanţu, actorul Adrian Nartea, cunoscut din serialul "Vlad", dar şi cântăreţul de manele Jean de la Craiova și Denisa de la Bambi, scrie newsweek.ro.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, cei şase inculpaţi sunt acuzaţi de săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, alterarea integrităţii datelor informatice, participaţie improprie la săvârşirea infracţiunii de alterare a integrităţii datelor informatice, acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, complicitate la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, înşelăciune, complicitate la înşelăciune, fraudă informatică, complicitate la fraudă informatică, fals informatic şi fals material în înscrisuri sub semnătură privată.



În luna februarie, Gabriel Dorobanţu a fost audiat la DIICOT în calitate de parte vătămată.

Cântărețul Gabriel Dorobanțu, una dintre victimele acestei infracțiuni a explicat pentru B1.RO cum și-a dat seama că datele sale personale au fost furate și folosite pentru ca hackerii să obțină în mod fraudulos bani:

“La începutul anului trecut, prin luna martie, am primit un telefon și mi s-a transmis că o să mi se trimită telefonul pe care l-am comandat. Acest lucru a fost o atenționare. Era un lucru pe care nu îl făcusem și trebuia să fiu foarte atent, pentru că nu știam despre ce este vorba. Bineînțeles că am negat lucrul acesta. Compania cu greu m-a înțeles că eu nu am făcut comanda, pentru că au insistat să îmi trimită telefonul și mi-au zis că au trimis încă unul pe numele meu. Când am întrebat, reprezentanții companiei mi-au spus că au trimis la o adresă necunoscută, lucru imposibil de înțeles”, a explicat artistul.