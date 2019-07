Simona Halep continuă parcursul spre trofeul mult dorit de la Wimbledon! Româncă a trecut marţi în două seturi de chinezoaica Shuai Zhang (50 WTA) şi şi-a asigurat un loc în penultimul act al competiţiei.

După un început mai dificil, fiind condusă cu 4-1 în primul set, Simona Halep şi-a revenit şi a câştigat primul set în tiebreak, iar în setul doi nu a mai avut emoţii, închizând meciul 7-6 (4) 6-2.

"Joc cel mai bun tenis al meu pe iarbă", a declarat Simona Halep la finalul meciului.

"Am luptat din greu în primul set, chiar şi când eram condusă cu 4-1. Ştiam că ea va lovi foarte tare, dar azi am ştiut că trebuie să fiu cât mai puternică", a declarat fostul lider mondial pentru BBC. "Am energie. Mă simt proaspătă. Mă simt încrezătoare când păşesc pe teren. Joc cel mai bun tenis al meu pe iarbă", a adăugat ea.

Pentru un loc în finala de la Wimbledon, Halep se va duela cu câştigătoarea dintre Elina Svitolina şi Karolina Muchova.

În finală, Simona Halep ar putea avea parte de un meci de vis împotriva Serenei Williams.