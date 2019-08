HALUCINANT: Ce a păţit o femeie care a sunat la 112 după ce a fost martora unei agresiuni urmată de SECHESTRARE, în centrul Bucureștiului!

Jurnalista Roxana Grosu a povestit pe pagina sa de Facebook o întâmplare revoltătoare petrecută luni seară în București. Un bărbat a agresat o femeie în spatele Hotelului Intercontinental, apoi a băgat-o cu forța în mașină. Oamenii din jur nu au intervenit, cu excepția Roxanei care a reușit să facă o fotografie și apoi să sune la 112. Numai că...

'Inainte cu 3-4 secunde de poza asta, individul care urca in masina tragea o fata de par si o impingea in masina, fara voia ei, in spate la Intercontinental. Lume pe strada, nimeni nici macar nu a strigat la el sa o lase, daramite sa intervina. Am reusit sa fac poza asta. M-a injurat, a incercat sa vina dupa mine, dar a renuntat. Am sunat imediat la 112. Am povestit intamplarea operatoarei. Apoi politistului. Le-am zis ca am si poza. La un sfert de ora, cand mergeam spre casa, m-au sunat sa revin la "locul faptei". Era deja 10.20 seara. Ma intorc. Astept 20 de minute. Politistul din centrala daduse numarul meu gresit, iar echipele de pe teren treceau pe langa mine, dar nu opreau, desi eram pozitionata fix unde stabilisem cu ei. Intr-un final, ajung 3-4 jandarmi si vreo 4 politisti'' a spus Roxana Grosu.

''Reiau povestea. Imi iau datele de pe buletin. Incep sa discute prin statie de ce sectie tine zona respectiva. Imi zic sa astept alt coleg. Vine. Ii povestesc si lui. Se uita nedumeriti la ce camera putea prinde scena - in centrul Bucurestiului, la Universitate!!! Imi zic sa astept sa vina si "grupul operativ". Vine un pustan de maximum 23 de ani. Ii povestesc si lui. Imi spune sa tin telefonul aproape ca maine s-ar putea sa ma sune sa vin sa dau o declaratie. La sectia 1. Sau la 6. Nu se stie inca sigur. Intre timp s-a facut ora 23.20. Chem pe cineva sa ma duca acasa cu masina pentru ca era foarte putin probabil sa mai prind transportul public. O ora si 20 de minute. In Bucuresti, capitala Romaniei.'' a scris Roxana Grosu pe pagina sa de Facebook.

Postare a avut succes în lumea virtuală, atrăgând mii de distribuiri și comentarii de indignare, însă, în viața reală indiferența crasă încă este o normă.