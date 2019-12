HALUCINANT! Fiul lui Sile Cămătaru, reținut după ce a înjunghiat un tânăr, a fost pus în libertate (VIDEO)

Răsturnare de situaţie în cazul băiatului lui Sile Cămătaru. Albert Balint care a fost prins în capitală cu focuri de armă pentru că a condus fără permis, a fost eliberat. El era căutat de agenţi încă din luna octombrie, după ce a înjunghiat un tânăr în faţa unui club din Timişoara. Acum , pentru că victima şi-a retras plângerea, Balint este din nou în libertate. El rămâne însă cu acuzaţia de conducere fără permis şi refuzul de a opri la semnalele agenţilor.

