Haos într-o unitate de învățământ din Capitală, în prima zi de școală în pandemie: Elevii şi părinţii s-au îmbulzit să între în curtea şcolii (VIDEO)

Imagini îngrijorătoare la început de an şcolar. La şcoala 195 din Bucureşti, regulile de distanţare anunțate de către autorităţi au fost uitate cu desăvârşire. Elevii şi părinţii s-au îmbulzit să între în curtea şcolii şi astfel s-a creat un haos total. Se pare că, deşi accesul trebuia făcut în jurul orei 9.00, porţile şcolii au fost deschise abia la ora 9.30.

Începerea noului an şcolar a dat mari bătăi de cap autorităţilor. În imaginile surprinse la şcoala 195 din Bucureşti se vede foarte clar cum regulile de distanţare fizică au fost ignorate. Pentru că nu s-a respectat ora de începere a festivităţii de deschidere, părinţii şi elevii s-au îmbulzit la intrarea în curtea şcolii şi astfel s-a creat un haos total.

Zeci de părinți și-au așteptat copiii în fața unității de învățământ. În incinta instituției au avut acces doar elevii. Copiii au intrat în clase doar pentru o oră, pentru a-și primi manualele, iar părinții acestora au trebuit să îi aștepte în față.

Condiții speciale de desfășurare a noului an școlar, în contextul pandemiei.

Noul an școlar a început acest an în condiții speciale, din cauza pandemiei de coronavirus. Aproape trei milioane de elevi ai început școala. O parte dintre ei fizic, în instituția de învățământ, alţii acasă, în sistem online.

Scenariile gândite de oficialii educației au fost de trei feluri: verde, cu prezență exclusivă la clasă, roșu - învățământ exclusiv online și galben (hibrid), adică jumătate din elevi să fie prezenți la școală iar cealaltă jumătate, online, cu rotație în următoarea săptămână.

Potrivit datelor anunțate, duminică, de ministrul Educației, Monica Anisie,12.423 de unități de învățământ din România încep noul an școlar în scenariul verde, 4.915, în scenariul galben și 263 de unități în scenariul roșu.

Autoritățile au realizat un ghid cu recomandări pentru școlari și părinți, cu reguli menite să reducă la minimum riscul răspândirii noului virus: purtarea măștii, păstrarea distanței și spălarea mâinilor. Însă, cel puţin la începerea anului şcolar acestea nu au fost respectate peste tot.

