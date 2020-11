Haos la metrou în București. Traficul a fost întrerupt în urma unei defecțiuni apărute pe Magistrala 1 (VIDEO)

Haos la metrou in aceasta dimineata. Traficul a fost intrerupt mai multe zeci de minute in urma unor defectiuni aparute pe Magistrala 1, la statia Dristor.

Conducerea Metrorex a venit și cu o informare, se pare că ar fi fost vorba de o defecțiune la un tren pe Magistrala 1, din informațiile pe care le avem, călătorii ar fi fost evacuați la stația Politehnica. Traficul de călători a fost reorganizat pe relația stațiilor Mihai Bravu – Nicolae Grigorescu și s-au făcut anunțuri cu privire la modul de reorganizare a circulației.

Defecțiunea a ținut de la 9.37 până aproape de ora 10.00, dar a fost reluată circulația în acest moment. Conducerea își cere scuze pentru acest incident.

Pentru moment, nu sunt cunoscute detalii cu privire la defecțiunii, știm doar că unul din trenuri ar fi încurcat toată circulația pe Magistrala 1.

