Haos pe Aeroportul Otopeni. Curentul a picat și banda pentru transportul bagajelor s-a blocat, într-una din cele mai aglomerate zile din an (VIDEO)

A fost una dintre cele mai aglomerate zile pe Aeroportul Henri Coanda. Banda de transport bagaje s-a blocat de cateva ori iar haosul s-a instalat imediat. Totodată, au fost înregistrate căderi repetate de tensiune pe reţeaua electrică ce alimentează aeroportul, ceea ce a dus la întreruperi ale altor sisteme din terminal. Ca să fie siguri că nimeni nu ratează îmbarcarea, reprezentanţii aeroportului le-au cerut pasagerilor să vină cu trei ore înainte de decolarea aeronavelor.



Principala poartă aeriană din Romania a devenit neîncăpătoare pentru miile de români care au ales sa plece din tara cu avionul. Rabdarea pasagerilor a fost pusa la grea incercare după ce sistemul de transfer al bagajelor s-a blocat de cateva ori.



Incidentul a apărut într-o perioadă foarte aglomerata. Pe de o parte, românii care lucrează în străinătate sunt nevoiţi să plece. I-au prins din urmă cei care pleaca in vacanta la soare sau la ski.Autoritatile s-au incurcat in explicatii. Initial purtatorul de cuvant al aeroportului a dat vina pe bagajele pasagerilor. Ulterior,superiorii au anuntat ca au fost căderi repetate de tensiune pe reţeaua electrică ce alimentează aeroportul.

Aeroportul București Henri Coandă tranzitat de aproape 14 milioane de pasageri pe an.

Un document al Ministerului Transporturilor arată lipsa unui personal suficient, existența unor echipamente vechi și inadecvate, dar și lipsa unei culturi organizaționale care să fie orientată către pasageri, atât în cazul Aeroportului Henri Coandă, cât și al firmelor care se ocupă de gestionarea bagajelor și pasagerilor.

