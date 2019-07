Caz ȘOCANT în Harghita! Polițist, BĂTUT CRUNT în timpul unei misiuni. Agentul a ajuns pe masa de operație (VIDEO)

Incident grav în Harghita. Un poliţist a ajuns pe masa de operaţie după ce a fost lovit de un bărbat care făcea scandal la sediul Primăriei Zetea. Este al doilea incident de acest gen în doar două zile. Joi, un poliţist din Timiş a fost înjunghiat în misiune de un bărbat beat, informează B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.