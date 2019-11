Harghita: Urs lovit de mașină, lăsat să zacă 16 ore pe șosea. Autoritățile ridică neputincioase din umeri (VIDEO)

Caz incredibil în județul Harghita. Un urs lovit sâmbătă seară de o mașină nu a fost luat de pe soșea nici la ora transmiterii acestei știri. Animalul a fost rănit și agonizează de mai bine de 16 ore, dar autorităţile responsabile ridică neputincioase din umeri.

Deşi ursul a fost lovit sâmbătă seara de un autoturism, la ieşirea din localitatea Praid, judeţul Harghita, nicio autoritate nu a intervenit, informează B1 TV.

Animalul a fost lăsat să sufere toată noaptea pe marginea drumului, iar duminică se afla în continuare acolo, fiind supravegheat de poliţişti şi jandarmi şi ocolit de maşinile care treceau pe şosea. Iar cei care ar trebui să facă lucrurile să se mişte îşi pasează responsabilitatea.

"Toate forțele sunt la fața locului. Așteptăm să tranchilizăm animalul, să putem să degajăm partea carosabilă și aşteptăm de la București autorizația pentru împușcare", a declarat prefectul de Harghita, Jan Adrian-Andrei.

Președintele Federației pentru protecția animalelor, Marius Marinescu, condamnă lipsa de reacţie a autorităţilor.

"El e în agonie și în loc să vină cei de la Direcția de mediu, cei de la Autoritatea Sanitar-Veterinară să-l tranchilizeze și să-l ridice de la fața locului, să-i salveze viața, ei așteaptă să moară", a declarat Marinescu.

Poliţiştii păzesc animalul, dar nu au nicio competenţă în acest caz şi aşteaptă, de ore bune, ca cei de la Direcţia de mediu să vină să tranchilizeze şi să ridice animalul de pe şosea.

"Noi nu ne putem excede nici competențele, nici atribuțiile, dar facem ce ține de noi din punct de vedere al legislației. Am întocmit un dosar de cercetare penală încă din primul moment. Vorbim despre un accident rutier, despre un caz atipic. E trist că se petrece așa ceva. Vom vedea dacă au fost încălcate prevederile legale și cum s-a întamplat asta", a declarat Gheorghe Filip, purtător de cuvânt al IPJ Harghita.

