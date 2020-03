CORONAVIRUS | Haz de necaz: Videoclipul despre virusul din China, care demonstrează că românii au umor (VIDEO)

Pandemia de coronavirus a provocat panică la nivel global. Peste 150.000 de persoane au fost infectate, dintre care peste 73.000 s-au recuperat. Cu toate acestea, numărul deceselor a depășit de 5.600 de oameni. La ora transmiterii acestei știri, în România, sunt confirmate 102 de cazuri de contaminare, ceea ce înseamnă că țara noastră a intrat în scenariul 3 de intervenție.

Cu toate acestea, românii au reușit să facă haz de necaz.

Tot mai multe videoclipuri amuzante, legate de coronavirus, sunt viralizare pe rețelele de socializare.

Unul care face delicul oamenilor înfățișează patru astronauți pe lună, care reprezintă țări aftectate de virus, respectiv: China, Italia, Spania și România. Trei dintre acestea sunt omorâte de virus, însă ce se întâmplă cu România este de necrezut.

