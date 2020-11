HG privind prelungirea stării de alertă din 14 noiembrie, publicată în Monitorul Oficial

Hotărârea de Guvern privind prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile pe întreg teritoriul României începând din data 14 noiembrie, a fost publicată în Monitorul Oficial.

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a precizat joi seară că măsurile care vizează prevenirea şi controlul infecţiilor cu SARS-CoV-2 prevăzute sunt, pe fond, similare cu cele în vigoare

„Măsurile de prevenire şi control al infecţiilor cu coronavirus SARS-CoV-2, condiţiile concrete de aplicare şi destinatarii acestor măsuri, precum şi instituţiile şi autorităţile publice care le pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata prelungirii sunt pe fond similare cu cele în vigoare", a declarat Arafat după şedinţa de Guvern de joi seară, potrivit Agerpres.

Printre altele, prin hotărârea adoptată de Guvern s-a creat baza legală pentru ordinul privind condiţiile de protecţie sanitară în secţiile de vot care vor fi organizate în afara României.

„Pentru alegerile parlamentare vor fi organizate secţii de vot în afara României, în alte ţări, motiv pentru care s-a creat baza pentru emiterea unui ordin pentru stabilirea condiţiilor de protecţie sanitară, un ordin care urmează să fie emis de ministrul Afacerilor Externe, împreună cu ministrul Sănătăţii”, a adăugat Raed Arafat.

Până astăzi, 13 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 343.725 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, arată datele comunicate vineri de Grupul de Comunicare Strategică, care a precizat că 231.808 pacienți au fost declarați vindecați.

Distribuța îmbolnăvirilor, per județe, arată în felul următor: Alba 252 de cazuri noi (7407, număr total de cazuri confirmate), Arad 291 (8153), Argeș 264 (9331), Bacău 152 (10241), Bihor 377 (10149), Bistrița-Năsăud 181 (4224), Botoșani 117 (4559), Brașov 507 (13517), Brăila 73 (4114), Buzău 99 (5091), Caraș-Severin 85 (3572), Călărași 71 (2676), Cluj 586 (14867), Constanța 970 (9837), Covasna 84 (3120), Dâmbovița 136 (8546), Dolj 285 (9323), Galați 130 (7696), Giurgiu 116 (2701), Gorj 60 (3643), Harghita 90 (3949), Hunedoara 154 (6294), Ialomița 90 (3129), Iași 354 (14409), Ilfov 500 (9574), Maramureș 191 (6566), Mehedinți 65 (2839), Mureș 390 (8457), Neamț 139 (7794), Olt 119 (5198), Prahova 388 (14056), Satu Mare 154 (3419), Sălaj 115 (4437), Sibiu 470 (9535), Suceava 114 (11094), Teleorman 85 (4234), Timiș 489 (14194), Tulcea 71 (2062), Vaslui 86 (6126), Vâlcea 92 (6497), Vrancea 57 (4251). Municipiul București are 1114 de cazuri noi și 47782 per total.