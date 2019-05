Viralul zilei este, joi, unul total inedit!

Pe platformele de socialiare a revenit un video surprins într-o benzinărie din țară.

Părea o seară liniștită, când în benzinărie și-au făcut apariția un grup de tineri care au încis o horă de zile mari.

Martorilor nu le-a venit să creadă și au scos imediat telefoanele mobile, ca să filmeze!

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.