Horațiu Moldovan: La Suceava au fost erori produse de management, care a pus în contact medicii pozitivi cu cei neinfectați / Nu am percepția unui fenomen de mușamalizare la nivel local (VIDEO)

Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a declarat, pentru B1 TV, că la Spitalul Județean Suceava s-a produs un accident epidemiologic sever. Parte de vină aparține conducerii unității medicale, care a pus în contact medicii infectați cu cei neinfectați. Acum, însă, situația e sub control, a precizat Moldovan.

„Ministerul Sănătății a trimis, chiar din momentul în care a apărut această criză, o echipă care a investigat la fața locului situația. Echipa a fost condusă, la vremea respectivă, de actualul ministru Nelu Tătaru și l-a inclus pe epidemiologul șef de la Direcția de Sănătate Publică Iași, care are în gestiune nord-estul Moldovei. Au făcut o anchetă epidemiologică și au stabilit fenomenele și secvențialitatea lor, luând anumite măsuri concrete.

S-a produs, deci, un accident epidemiologic, s-a produs o contaminare masivă, au fost niște erori produse de management, care au pus în contact medicii pozitiv cu medicii neinfectați. Au fost trimiși să lucreze în secțiile spitalului medici contaminați. Asta a făcut să se disipe infecții la nivelul respectiv. Parte din ei au fost apoi externați. O serie de erori au condus la acest accident epidemiologic, să-i spunem sever”, a explicat Horațiu Moldovan, pentru B1 TV.

