Secretar de stat: La Suceava a fost un accident epidemiologic impropriu gestionat. Corpul de Control al Ministerului Sănătății desfășoară o investigație (VIDEO)

Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a declarat, pentru B1 TV, că în mod cert la Spitalul Județean din Suceava a avut loc un „accident epidemiologic” prost gestionat de fostul manager, Vasile Rîmbu.

Actualul manager al unității medicale, Florin Filip, a declarat, pentru Obiectiv de Suceava, că „am avut 20 de decese în ultima săptămână”. Asta deși oficial fuseseră raportate doar cinci.

Moldovan a explicat, pentru B1 TV, că situația de la Suceava este verificată de Corpul de Control al Ministerului Sănătății. Este evident că acolo a avut loc un accident epidemiologic, a precizat el, dar asta nu înseamnă că e o problemă dacă luni seară au fost raportate 13 decese din Suceava, produse în intervalul 22 - 29 martie. Acest lucru mai poate fi pus pe seama faptului că pacienții respectivi au murit pe parcursul acelor zile, dar abia luni au sosit rezultatele pozitive ale testelor pentru coronavirus.

