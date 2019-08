Controversele din trecutul noului şef ANPC: Prieten cu ”bodyguarzii” care l-au apărat pe Dragnea la ÎCJJ. Fotografiat, alături de fiul lui Adrian Năstase, în timp ce-i tăia sutienul unei tinere (FOTO)

Horia Constantinescu a fost numit în fruntea Autorităţii Naţionale pentru Protecţiei Consumatorilor (ANPC), la propunerea premierului Viorica Dăncilă. Până acum, şef al Protecţiei Consumatorilor Constanţa, acesta a fost un om extrem de prezent în spaţiu public şi nu a fost ferit nici de controverse.

Horia Constantinescu este nepotul lui Miron Constantinescu, istoric și sociolog marxist care a contribuit la instaurarea comunismului în România, fost președinte al Marii Adunări Naționale. De asemenea, este naşul de cununiei al lui Andrei Năstase, fiul cel mare a fostului premier Adrian Năstase, alături de care a fost implicat şi într-o afacere la malul mării.

De la această afacere, Horia Constantinescu a ajuns să fie prieten şi cu doi dintre "bodyguarzii" care l-au escortat pe Liviu Dragnea la ieşirea de la Curtea Supremă în 2017 când preşedintele PSD a dorit să fie ferit de presă şi protestatari.

Foto: info-sud-est.ro

Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

”Îi cunosc pe amândoi! Axinte a lucrat la noi (Bonton Palace, afacere derulată împreună cu Andrei Năstase - n.r.) în trecut, iar acum știu că lucrează la o firmă de pază. Bogdan Cristache știu că lucrează și el cu Axinte. Îmi sunt prieteni amândoi și niciunul nu este din clanul Duduianu! Axinte Costel a fost sportiv la Clubul Dinamo și este un luptător (de greco-romane) titrat! Așa cum am mai spus și în trecut, îmi asum prietenii, trecutul, prezentul și sigur viitorul!”, a declarat Horia Constantinescu pentru info-sud-est.ro, în momentul controversei.

Alături de Andrei Năstase, Horia Constantinescu avea să fie fotografia în timp ce tăia pe plajă sutienul unei fete.

”Al unei domnișoare care îmi este foarte bună prietenă și astăzi. Vă dați seama că dacă aș fi fost un ipocrit, aș fi rugat pe cineva ca înainte de a candida la Costinești să îmi treacă în revistă întreg contul de Facebook și să lase numai fotografiile în care am biserici, muzee, înmormântări și… întreruperi de sarcină. Nu sunt genul ăsta! Da, am dat un interviu, nu știu dacă la fel de amplu ca cel pe care vi-l dau dumneavoastră astăzi, în care am spus: “Horia Constantinescu a fost și băiat de cartier, Horia Constantinescu a făcut și tâmpenii în viață, Horia Constantinescu a trăit!””, a declarat acesta, într-un interviu pentru dezvaluiri.ro.

Horia Constantinescu, în vârstă de 45 de ani, mai este cunoscut pentru că, din vechea postură, a închis restaurante celebre din oraș și stațiunea Mamaia, a sancționat Mc Donald’s și a amendat Primăria Constanța pentru starea în care se aflau locurile de joacă din oraș.