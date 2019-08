Horia Constantinescu, noul șef al ANPC: Adevăratul dublu standard e faptul că România nu are aceeaşi şansă ca europenii de a pune pe piaţa UE mărfuri româneşti

Horia Constantinescu, proaspăt numit în fruintea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, susține că adevăratul dublu standard european constă în faptul că România nu are aceeaşi şansă în faţa europenilor pentru a putea pune pe piaţa UE mărfuri româneşti, potrivit Agerpres.

„Există o dublă abordare, vă voi vorbi de cum văd eu dublul standard. Dublul standard nu se referă neapărat la produse cu caracteristici diferite şi etichetări similare, sau lucruri inverse. Am desfăşurat o acţiune cu privire la peştele din import şi vă pot spune că pescarul român, până în data de 10 iunie, nu a avut şansa să pună pe piaţă produsele pescuite sau procesate de el, pentru că există nişte normative europene încă din 1974, şi vă întreb dacă nu la fel de dublu standard este că pescarul român nu a avut nicio şansă faţă de pescarul european de a pune pe piaţă produse cu acelaşi tip de abordare.

La acest moment trebuie să eliminăm acest tip de dublu standard, acela de a avea o abordare diferită pentru produsele care pot pleca de pe piaţa românească pe piaţa europeană, exact acelaşi tip de abordare cum au dânşii când ne trimit produse", a afirmat şeful ANPC, vineri.