Renumitul compozitor român Horia Moculescu în vârstă de 83 de ani a ajuns la Spitalul Floreasca în urmă cu două zile după ce a acuzat o stre generală de rău. Având în vedere vârsta înaintată, dar și unele afecțiuni la plămâni ale artistului, medicii l-au suspectat că s-a infectat cu noul coronavirus, asta după ce Horia Moculescu a prezentat simptome asociate noului coronavirus.

Din fericire în urma aplicării mai multor teste, a rezultat faptul că renumitul compozitor nu a fost infectat cu COVID-19, rezultatele fiind negative. În prezent acesta se află într-o stare bună de sănătate și a fost externat.

„Am fost suspect de coronavirus. Am avut toate simptomele specifice, am fost la spital alaltăieri și am făcut trei teste care au ieșit negative. Iar al patrulea la Cantacuzino, a venit rezultatul acum și e tot negativ. Acum sunt acasă, sunt bine.”, a mărturisit Horia Moculescu pentru presa mondenă.

Horia Moculescu suferă de Boală Obstructiv Pulmonară Cronică. SImptomele acestei boli includ: tuse cronică, bronșită acută, oboseală.

Medicul Adina Alberts confirmă că Horia Moculescu nu a fost infectat cu COVID-19

La rândul ei, dr. Adina Alberts a scris pe pagina acesteia de socializare că Horia Moculescu nu a fost infectat cu coronavirus și i-a urat artistului multă sănătate, după ce rezultatele celor patru teste făcute au ieșit negative:

„Da, domnul Horia Moculescu a fost testat pentru COVID-19! A fost o noapte de foc și foarte încărcată emoțional în spitalul în care a fost internat aseară, pentru că marele maestru a manifestat simptomele unei răceli. Și pentru că eu cunosc bine atenția pe care o are pentru sănătatea sa, pentru că dl Horia Moculescu este unul dintre seniorii din grupa de risc de care Asociația Dr. Adina Alberts se ocupă îndeaproape, nu am crezut nicio secundă că ar putea avea COVID-19. Astăzi, imediat ce am aflat că are probleme de sănătate,

l-am sunat și am auzit din gura dumnealui cea mai bună veste: “Rezultatele celor patru teste sunt „NEGATIVE!” Acum este ACASĂ, se bucură că a trecut peste această emoție și mi-a dat acceptul să împărtășesc cu dumneavoastră minunata veste! Îi transmit și aici, așa cum i-am spus și telefonic: “Mă bucur enorm, MAESTRE!!! MULTĂ SĂNĂTATE și să ne revedem cu bine! Vă iubim!”, a scris vineri.