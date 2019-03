Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru VINERI 1 MARTIE 2019. Start șocant de primavară de la Venus și Uranus!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de VINERI 1 MARTIE 2019; vine, vine primavara si nu oricum ci direct cu socuri in iubire si relatii, total imprevizibile desigur, din pricina cuadraturii lui Venus cea armonioasa si frumoasa cu rebelul si nelinistitul Uranus!

Venus face acest aspect cu Uranus in Berbec fix inainte sa intre azi in Varsator si cu doar cateva zile inainte ca Uranus sa intre in Taur pana in 2026 unde ne va cam zdruncina conceptii si abordari despre bani.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.