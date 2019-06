Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 19 IUNIE 2019. Cuvintele și confruntările îți pot schimba viața azi!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 19 IUNIE 2019; astazi este acea zi fierbinte cu energii puternice la care trebuie sa fim atenti, asa cum a fost prezentat in horoscopul saptamanl general. Astazi, Mercur si Marte, cele doua planete responsabile cu ganditul si vorbitul, respectiv cu actiunea, energia, impulsul, sunt ambele in opozitie cu Pluto retrograd in Capricorn. Tot in Capricorn este si Luna azi. Conversatiile pot deveni foarte aprinse si pot avea puterea sa iti schimbe viata. Cuvintele te pot transforma. Confruntarile iti pot scoate la iveala spiritul, inteligenta si gandirea creativa. Nu este timpul sa fii o ratusca plutitoare pe apa. Lupta pentru ideile tale ! Fii persuasiv ! Exista o putere incredibila de transformare chiar sub ochii tai. Apara-ti ideile si intra in batalie, la nevoie, alaturi de Mercur si Marte.

