Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru SÂMBĂTĂ 2 MARTIE 2019. Cine ne pune la treabă în weekend?

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de SAMBATA 2 MARTIE 2019; suntem in prima sambata a lunii martie, ne acomodam cu spiritul liber si prietenesc al lui Venus in Varsator de ieri si pana pe 26 martie, iar azi Luna este in Capricorn insa in a doua parte a zilei trece in Varsator. Fii pe faza la orice schimbare de dispozitie intre dimineata si dupa-amiaza / seara.

Luna este astrul ceresc cel mai aproape de noi si raspunde de emotiile noastre prin faptul ca influenteaza fluidele din corp si din afara corpului. Iata ce inseamna pentru zodia ta Venus in Varsator!

