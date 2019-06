Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 22 IUNIE 2019. Luna ne mută din cap in inima azi!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 22 IUNIE 2019; dupa ziua intensa de ieri care a dat startul unei noi energii pentru toata lumea, mai soft, mai visatoare, mai emotionala, iata ca si Luna se aliniaza acesteia si ne muta de la inceputul pana la finele zilei din cap in inima.

Ieri – in cea mai lunga zi a anului – Soarele s-a instalat in emotionalul si sensibilul Rac, semn de apa, visare si empatie, familie si cei dragi, pentru o luna, deci si noi ne vom schimba prioritatile urmand Soarele precum floarea-soarelui. Tot de ieri, Neptun, planeta visarii, imaginatiei, iluziilor, este in stationare retrograda 5 luni in Pesti, zodia pe care o coordoneaza.

