Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru LUNI 25 FEBRUARIE 2019. Cum începe săptămâna?

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de LUNI 25 FEBRUARIE 2019; suntem in ultima saptamana cu toate planetele in mers direct. Din 5 martie, vom avea primul retrograd al anului 2019, Mercur, nu in orice zodie ci in Pesti, zodie de apa unde Mercur nu este chiar in elementul sau.

Va fi acest retrograd al lui Mercur unul din cele mai rele ? Sau este pura speculatie? Afla aici detalii precum si care sunt cele 6 zodii cele mai impactate de acest Mercur retrograd.

