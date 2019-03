Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru DUMINICĂ 3 MARTIE 2019. Zi puternică de vibrație 333!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de DUMINICA 3 MARTIE 2019. Astazi este o zi speciala. Este ziua cu numarul 3, din luna 3 a anului de vibratie 3 in numerologie – pentru ca 2019 inseamna an 3. Ziua de azi are, asadar, vibratia 333.

Numarul 3 este special in numerologie pentru ca reprezinta cine suntem ca treime – corpul, spiritul si mintea. El arata alinierea noastra cu sinele inalt. De aceea, ziua de 3 martie este o zi foarte potenta pentru ca poarta codul 333 ceea ce inseamna ca energia lui 3 va fi foarte inalta in perioada din preajma acestei zile. Vom fi mult mai capabili sa ne exprimam dorintele si sa ne comunicam adevarul despre noi insine. Este, asadar, o zi spirituala puternica, un portal special pentru vibratia divina 333.

