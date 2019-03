Zodiac CHINEZESC săptămânal 11-17 MARTIE 2019. Tu ce mesaj NOU ÎNȚELEPT primești?

Iata zodiacul chinezesc pentru saptamana 11-17 martie 2019 din anul chinezesc guvernat de Mistretul de Pamant. Anul Mistretului va tine pana pe 25 ianuarie 2020 cand va fi inlocuit cu cel al Sobolanului de Metal.

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este “Traieste-ti viata din plin!”. Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Numara-ti binecuvantarile ! Atat energiile celeste cat si energiile pamantesti emana in favoarea ta in aceasta saptamana. Asta iti va permite sa progresezi in ce domeniu al vietii doresti si iti este prioritate la acest moment. La mijlocul saptamanii, lasa alti oameni sa spuna ce au de spus. Mai presus de asta insa, tine de agenda ta si de ce iti propui sa faci, in special in weekend. Trateaza cu drag si respect oamenii speciali din viata ta.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Pastreaza-ti puterea pentru lucrurile importante in aceasta saptamana. Daca zbori de colo colo incercand sa faci totul, nu vei avea suficienta energie atunci cand ai nevoie de ea. Asteapta-te sa fii chemat sa preiei controlul pe un subiect de familie, precum si sa ti se dea responsabilitate suplimentara la munca. In weekend, orice vor altii de la tine, asigura-te ca timpul tau este numai al tau.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Gandeste cu atentie inainte de a lua orice decizie majora in aceasta saptamana. Cu programul tau plin si haotic, chiar nu trebuie sa iti asumi responsabilitati suplimentare. In timpul saptamanii, cineva apropiat va avea nevoie de cuvinte reconfortante si de prezenta ta. Cand vine weekedul, energiile pamantesti te vor imputernici sa cultivi mai mult o anumita relatie speciala, dar mentine-ti interesul si pentru treburile uzuale ce trebuie facute.

