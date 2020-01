Anul 2020 în horoscopul chinezesc este cel al Șobolanului de Metal. O perioadă a noilor începuturi, oportunităților pentru găsirea unei noi iubiri, dar și pentru câștiguri financiare. Şobolanul este primul semn dintre cele 12 din astrologia chinezească şi, din acest motiv, 2020 este considerat a fi un an al noilor începuturi. Specialiștii citați de B1 TV spun că anul 2020 va fi unul marcat de succes, acest animal fiind asociat cu protecţia şi prosperitatea.

Anul Șobolanului de Metal urmează celui al Porcului de Pământ și îl precede pe cel al Boului de Metal. Calendaristic va debuta pe 25 ianuarie, de Noul An chinezesc, urmând să se încheie pe 11 februarie 2021. Anii Șobolanului sunt 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 şi 2032.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.