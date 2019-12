Craciunul este perioada traditional asociata cu timpul petrecuta in familie si cu prietenii, in armonie si veselie. Craciunul inseamna dragoste, sperante, bucurie.

Acest Craciun poate oferi cadrul perfect pentru tine ca sa te cuibaresti si incalzesti alaturi de persoana iubita si sa faci schimb de iubire si afectiune sub razele beculetelor de sarbatori. Sa ai la indemana eventual si un album foto, in caz ca apar valuri de melancolie.

Iar daca toate acestea nu sunt pe gustul tau, e posibil sa nu scapi din a varsa o lacrima de crocodil la un film emotional de Craciun. Lasa emotiile sa curga, indiferent ca iti plac sau nu, ca le intelegi sau nu.

Foloseste aceste emotii ridicate nu ca sa creezi sau intretii conflicte, ci ca sa fii acolo pentru cei dragi, sa le arati cat de mult ii iubesti si sa le permiti sa faca si ei la fel.

Pentru ca, in spatele atator emotii coplesitoare, Luna plina in Rac doar vrea sa ne simtim in siguranta, iubiti si ingrijiti. Fii sensibil cu tine si trateaza oamenii cu blandete.

Iată mai jos HOROSCOPUL CRĂCIUNIULUI 2019 realizat de sfatulparintilor.ro:

HOROSCOPUL CRACIUNULUI 2019 BERBEC

Pentru tine, acest Craciun este pur si simplu facut pentru o sarbatoare magica de familie. Opteaza pentru o reuniune intima si calduroasa sau mergi in vizita la casa parinteasca. Te-ai putea simti foarte emotional si nostalgic despre trecut si tocmai de aceea te vei bucura de siguranta pe care o simti avand alaturi partenerul pe care il iubesti asa de mult. Chiar daca esti de felul tau mai dur si nu cedezi emotiilor, de Craciun este aproape garantat ca inima ti se va inmuia. Te afli cumva undeva unde nu ai cum sa fii aproape de familie de Craciun?

Evadeaza din ritmul obisnuit si simte iubirea sub orice forma poti. Reaminteste-ti de momentele bune din trecut, urmareste un film de suflet sau fii voluntar sa ajuti oameni al caror Craciun este mai putin norocos si fericit. Imprastie iubire cum poti, unde poti. Este un timp in care sa te simti conectat, sa ierti si sa lasi sa treaca orice ar fi fost. Craciun fericit, draga Berbec!

HOROSCOPUL CRACIUNULUI 2019. TAUR

Pentru tine, acest Craciun iti aduce un varf puternic emotional pe care vei dori sa il impartasesti, pentru ca te simti extrem de sociabil. Ai nevoie in preajma ta de oameni cu care sa te simti familiar si in fata carora sa te poti exprima cu usurinta. Pune mana pe telefon si mergi in vizita la vecini dragi, la familie sau la prieteni de suflet.

Ai putea fi ca un lipici care aduce oamenii impreuna de acest Craciun. Asteapta-te la conversatii care sa te recompenseze emotional in preajma mesei. Daca te afli departe de cei foarte dragi, atunci urarile si sentimentele vor curge din belsug prin telefon, email sau orice forma de comunicare ai la indemana. Sa ai un Craciun foarte fericit!

HOROSCOPUL CRACIUNULUI 2019. GEMENI

Pentru tine, acest Craciun pune o puternica lumina asupra a tot ce are viata mai bun de oferit. Ar putea fi vorba despre mancarea si bunatatile pe care Mosul ti le-a adus si abia astepti sa le vezi si sa le gusti… Sau ar putea fi despre a face pe cineva pe care iubesti sa se simta valoros si apreciat. Desi tinzi sa te simti destul de inconfortabil in preajma unei cantitati asa de mari de emotie, este vorba pana la urma de exprimarea practica a iubirii simtite in aceste zile festive.

Cum iti poti impamanta aceste trairi ? Cum iti poti consolida pozitia ? Magia este in aer si are puterea sa se condenseze in mici particule de praf auriu fermecat pentru tine, deci bucura-te ! Sa ai un Craciun fericit, draga Gemeni!

HOROSCOPUL CRACIUNULUI 2019. RAC

Lumea este dintr-o data cufundata in valuri de trairi si acest lucru iti activeaza intens imaginatia, in timp ce mancaruri delicioase si activitati calduroase vor avea loc in preajma ta. Te vei simti exact in elementul tau apos de acest Craciun. Insa ce apare nou este o atingere exotica ce iti aprinde imaginatia si iti da vise ciudate si viziuni despre trecut si viitor.

Ai putea simti nevoia sa adaugi un condiment strain in mancare, sa incanti pe toti cu povesti despre calatorii sau tari indepartate sau chiar sa organizezi o petrece de dupa Craciun ca un fel de evadare undeva departe de casa. Orice este posibil. Toata lumea este putin “dusa” zilele acestea din cauza emotiilor, dar nu e nimic cu care sa nu te descurci. Sunt zile de spirit inalt, deci bucura-te la maxim. Sa ai un Craciun foarte fericit, draga Rac!

HOROSCOPUL CRACIUNULUI 2019. LEU

Chiar daca in mod obisnuit tu esti un semn foarte volubil si extrovertit, propune-ti sa pui deoparte ceva timp departe de multime ca sa iti restabilesti si intaresti conexiunea cu spiritul tau. Trebuie sa petreci ziua inconjurat de oameni ? Lasa totul sa se manifeste sub ochii tai detasati…

Doar stai intins pe spate, soarbe-ti bautura si savureaza manifestarile emotionale din jurul tau. Ai nevoie de mai multa intimitate acum, deci de ce sa nu eviti aglomeratia uzuala si sa te bucuri de clipe magice intime in doi ? Iar daca simti ca ai vrea sa fii si mai izolat, nicio grija : este semn ca sufletul te cheama pentru o reconectare de acest Craciun.

Este un moment perfect si foarte incarcat de spiritualitate ca sa te retragi si sa iti reincarci bateriile de la sursa divina. Fa-ti timp sa fii alaturi de tine insuti si sa iti lasi sentimentele sa iasa, oricare ar fi ele. Ai incredere in intuitia ta, pentru ca poti simti lucruri stranii. Craciun fericit sa ai!

HOROSCOPUL CRACIUNULUI 2019. FECIOARA

Pentru tine, Craciunul este despre relatii, prietenii si familie – toata lumea sa fie impreuna ca sa impartaseasca iubirea. Te simti foarte sociabil in acest an iar reuniunile se anunta a-ti aduce recompense puternic emotionale. Cu emotiile preluand comanda, oamenii se pot comporta chiar putin nebuneste in zilele de Craciun, dar nu e ceva ce nu poti gestiona dat fiind ca esti o persoana rabdatoare si fara sa faci discriminari.

Fie ca planuiesti sa vizitezi familia extinsa, sa fii cu prieteni sau sa petreci timp cu persoana iubita, vei fi simti un amestec minunat de prietenie, romantism si apropiere sufleteasca de Craciun. Lasa-i pe altii sa puna pe tine atingerea si binecuvantarea lor magica ! Craciun fericit, draga Fecioara, si ce Craciun fericit chiar va fi !

HOROSCOPUL CRACIUNULUI 2019. BALANTA

Acest Craciun te va pune intr-o loc de onoare, fie ca e vorba de capul mesei sau responsabil cu preparatele sau in alta pozitie de respect. Luna plina din zona carierei tale chiar de Craciun sugereaza ca ceva important din obiectivele tale si din directia ta generala va ajunge la o implinire de aceste sarbatori. Ai de gand sa anunti ceva oficial ? Ai finalizat un proiect de munca ? Sau cineva important iti ofera o atentie speciala ? Un parinte te poate privi cu admiratie si respect iar tu chiar ai facut totul ca sa meriti asta.

Lumea poate fi imbibata de prea multa emotie fata de ce ai tu ca grad de confort, dar mici detalii ale acestei atmosfere festive iti vor trezi imaginatia, aratandu-ti calea inainte. Daca munca te retine departe de casa, sigur vei crea o super impresie ! Craciun fericit, draga Balanta !

HOROSCOPUL CRACIUNULUI 2019. SCORPION

Acesta este un Craciun ca niciunul, draga Scorpion, plin cu iubire, romantism si fericire pura. Lumina reflectoarelor pica pe sperantele si visele tale de viitor, in special acolo unde acestea sunt inspirate de iubirea ta, de un proiect personal sau de nasterea sau existenta unui copil. Daca cumva calatoresti, atunci va fi o vacanta de neuitat.

Acum vezi lumea prin ochelari rozalii de acest Craciun magic. Si de ce nu ? Pana la urma este vorba de Craciun, o vreme in care poti crede in minuni. Te simti iubit si lipsit de griji, capabil sa te rasfeti in tot felul de rafinamente. Te ocupi tu de partea de distractie ? De bautura ? De o petrecere de dupa Craciun ? Perfect ! Sa ai un Craciun extraordinar !

HOROSCOPUL CRACIUNULUI 2019. SAGETATOR

n mod uzual, tu esti un uzual al petrecerilor intense dar festivitatile acestui Craciun sunt despre casa si familie, draga Sagetator. Ai primit cumva un imprumut pentru casa ? Sau poate abia te-ai mutat cu actuala jumatate ? Oricare ar fi pretextul, acest Craciun iti aduce binecuvantarea unui timp petrecut intim si personal. Poate fi vorba despre un flux de bani cash ce vin spre casa ta de vis, despre nasterea unui copil ce te incanta sau despre puternica intalnire a cuiva care iti trezeste sentimente puternice.

De regula tu nu esti o persoana care sa te scalde in emotii dar acest Craciun este super incarcat de asa ceva, deci cel mai bine petrece-l alaturi de persoana draga inimii tale. Este timpul sa spui adio trecutului si sa pasesti inainte ca un nou nascut. Si ce moment mai potrivit poate fi decat de acest Craciun magic ? Sa ai un Craciun foarte fericit !

HOROSCOPUL CRACIUNULUI 2019. CAPRICORN

Acest Craciun este despre toti acei oameni minunati care dau vietii tale un sens de caldura si de companie buna. Pregateste-te pentru zile minunate, inconjurate de persoane ce inseamna mult pentru tine. Daca ai o reuniune de familie, pregateste-te sa iti improsti iubirea pe cei dragi cu toata atentia pe care o poti tu oferi. Lumea ta este literalmente atinsa de magie din cauza unei persoane anume sau chiar mai multora care iti imbogatesc viata. Fiind Capricorn, probabil ca esti tot cu gandul la munca dar chiar poti uita doua zile de munca pentru ca ceilalti te vor scoate din aceasta cochilie.

Ca o alta varianta, o scurta evadare cu o persoana draga se va dovedi a fi romantica. Este un sezon festiv sociabil si te stimuleaza si poti sa iti reintaresti anumite legaturi dar si sa stabilesti relatii importante noi. Craciun fericit sa ai !

HOROSCOPUL CRACIUNULUI 2019. VARSATOR

Cade pe seama ta sa te ocupi de partea de gatit in acest an ? Sau exista anumite sarcini ce vin pe umerii tai pentru ca toti ceilalti sunt pur si simplu prea ocupati ? Sau poate ai muncit din greu pana in ultima clipa dinainte de Craciun ? Se pare ca ai mainile pline de acest Craciun … Dar acest lucru nu este lipsit de placere pentru tine.

S-ar putea lasa cu anumite recompense, chiar si financiare, cine stie. Sau te bucuri ca realizezi ceva foarte valoros. In plus, a te ocupa cu sarcini foarte concrete de facut este cel mai bun mod de a evita nebunia emotionala starnita de festiva Luna plina in Rac ce ii cuprinde pe toti ceilalti.

Nu esti scutit total nici tu de un val de sentimentalism, deci cel mai fericit vei fi sa evadezi in bucatarie. Probabil ca iti vei arata iubirea prin actiuni, nu prin cuvinte, fapt ce iti place cel mai mult. Craciun fericit, draga prieten Varsator !

HOROSCOPUL CRACIUNULUI 2019. PESTI

Ah, acesta este unul din cele mai dulci sezoane festive de Craciun din ultimii ani, draga Pesti ! Este din cauza ca s-a nascut un copil ? Sau pentru ca esti proaspat indragostit ? Daca nu, pregateste-te sa simti iubirea ! Lumea este rozalie pentru tine, romantismul este peste tot si iubirea este tare dulce de acest Craciun vesel.

Sunt sarbatori vesele si lipsite de mari griji pentru tine care te vor face sa te simti din nou ca un copil mare. Lumea din preajma ta este cuprinsa ca de o aura fantastica iar tu simti ca iti traiesti o poveste devenita reala.. Pai, poate chiar o traiesti ! Tu te simti ca pestele in apa pe taramul imaginatiei si fantasticului iar acest Craciun chiar despre asta este. Bucura-te ! Sarbatori fericite si un Craciun magic, draga Pesti !