NOU ! Horoscop zilnic DRAGOSTE: SÂMBĂTĂ 18 MAI 2019. Relații scuturate de Lună plină în Scorpion!

Iata horoscop zilnic dragoste pentru SAMBATA 18 MAI 2019; viata amoroasa si a relatiilor noastre este plina de surprize zi de zi, dar ce ar fi viata fara dragoste ? Este timpul sa ne pregatim pentru intensitate emotionala in viata sentimentala astazi, gratie pasionalei Luni pline in Scorpion care amplifica tot ce avem in inima. Ai iubire si pasiune ? Se va intensifica. Ai furie, nemultumire, resentiment ? Se va intensifica. Asa se intampla cand e Luna plina, din pricina magnitudinii mari a acestui corp ceresc si a influentei sale asupra noastra. Scorpionul rascoleste in adanc dupa tot ce e bagat acolo si nu vrem sa vedem, ca sa scoata la lumina si sa renuntam la ce nu ne mai serveste. Vestea buna este ca Luna va iesi din Scorpion la noapte iar in Sagetator avem o perspectiva proaspata despre cum sa ne imbunatatim situatia romantica.

Iubirea este motorul Universului si il umple cu bucurie, implinire si pasiune. Horoscopul zilnic dragoste te ajuta sa descoperi ce influente astrale exista asupra zodiei tale ca sa stii cum sa iti gasesti iubirea, sa gestionezi cu bine o despartire sau sa mentii flacara aprinsa in relatia ta curenta. Verifica-ti horoscopul zilnic dragoste ca sa primesti mesajul intelept al Universului si sa iti deschizi si mentii inima deschisa spre iubire mereu.

Astazi poate fi ziua care schimba totul, deci fii la curent cu horoscopul tau zilnic de dragoste!

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Legatura cu partenerul are mari sanse sa devina mai puternica si puteti fi pe aceeasi lungime de unda. Acest lucru va face o echipa formidabila cand vine vorba de solutionare de probleme. Profita de acest avantaj astral si nu il strica cu niciun conflict. Daca esti singur, evita sa te ascunzi in casa si iesi cu prietenii daca esti invitat. Nu vei regreta – te poti trezi brusc fermecat de o persoana incantatoare ! Da, esti nerabdator sa scapi de sarcinile banale ale vietii ca sa poti ajunge la partea buna mai repede. Dar incearca sa nu te mai grabesti atat de mult spre viitor ; a trai in prezent este important si asta este ceea ce ai acum. Pune o fundatie solida pentru viitor. Ia-ti tot timpul din lume si savureaza cum se cuvine orele zilei tale. Azi este Luna plina profunda si transformatoare in Scorpion.

Horoscop zilnic dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Daca de obicei partenerul este cel/cea care face de regula planurile pentru voi doi, schimba putin aceasta regula acum. Surprinde persoana draga preluand tu constructiv carmele si creaza o zi plina de distractie pentru amandoi, asa cum stii ca va place. Cine stie, poate vei descoperi ca iti place sa ai un cuvant mai mare de spus in cuplu. Daca esti singur si esti interesat de cineva, arata-i un pic mai mult din afectiunea ta fizica, relaxeaza-te si flirteaza putin. Incearca de exemplu sa atingi bratul discret cand saluti persoana. Vei vedea ca si un mic gest aparent neinsemnat va starni un val de pasiune in persoana, mai ales daca atractia este reciproca. Azi este Luna plina profunda si transformatoare in Scorpion.

