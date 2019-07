Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, VINERI 12 IULIE. Ce adevăr iese la iveală?

Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, VINERI 12 IULIE 2019. Luna iese din Scorpion si se pregateste sa intre in Sagetator. Esti pregatit de aventura? De ce vrei sa scapi azi? Profita de aceste momente de dinainte de eclipsa de Luna de peste patru zile si scapa de tot ce te tine pe loc.

Iesi mai mult in natura, spune ce ai pe suflet, asa cum ii place Sagetatorului. In plus, Luna in Sagetator face trigon cu Marte retrograd in Leu. Adevaruri eliberatoare ies la iveala. Acum ca te simti mai usurat, vrei mai multa aventura. Distreaza-te si vindeca-ti ranile!

