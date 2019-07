NOU! Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, JOI 4 IULIE 2019. Ce-ți aduce Saturn, lordul karmei, în amor?

Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, JOI 4 IULIE 2019. Am avut o eclipsa de Soare in Rac, Luna noua in Rac. Venus a intrat in Rac, iar acum Saturn, in miscarea sa retrograda, trece inapoi peste Nodul Sud. Nodurile lunare sunt puncte matematice pe cer care, conform astrologilor, releva soarta, destinul, karma, mostenirea spiritual. Ce avem in arborele genealogic? De unde vii? Incotro te indrepti si de ce?

Miscarea lui Saturn poate insemna ca ceva din trecutul tau bate la usa ta pentru a fi curatat, vindecat, iar tu sa intri intr-o noua etapa a curatarii tale.

