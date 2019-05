NOU! Horoscop zilnic DRAGOSTE: LUNI 20 MAI 2019. Cine are beneficii în amor?

Iata horoscop zilnic dragoste pentru LUNI 20 MAI 2019; chiar daca este inceputul saptamanii, ceea ce de regula inseamna munca sau scoala pentru majoritatea dintre noi, exista multa energie romantica ce pluteste in aer si in gandurile noastre si ne tine in priza totala azi.

Dupa weekendul intens cu Luna plina, Luna optimista in Sagetator se intalneste azi cu veselul Jupiter, coordonatorul Sagetatorului acolo unde dealtfel si este acum Jupiter pana la finele anului, cu toate beneficiile pe care acest tranzit ni-l aduce.

Pana pe seara, un parteneriat dintre Venus planeta iubirii si norocosul Jupiter ne reaminteste sa nu ne lasam dominati de impulsurile pasionale in mod nesabuit, dar ne si arata ce multe avem de asteptat cu bucurie pe plan sentimental. Este o zi frumoasa de trai azi pe Pamant !

Intram intr-o saptamana in care se activeaza brusc energia specifica GEMENILOR. Soarele intra in zodia Gemeni, Mercur cel vorbaret intra in vorbareata zodie a Gemenilor, si numai azi nu e maine ! Energia in relatii si amor se va schimba semnificativ!

In dragoste, astazi poate fi ziua care schimba totul ! Vrei detaliile picante zi de zi? Fii la curent cu horoscopul tau zilnic de dragoste!

Iubirea este motorul Universului si il umple cu bucurie, implinire si pasiune. Meriti sa ai parte de ea.

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Ai grija ca relatia ta risca sa fie deteriorata de insecuritati meschine si suspiciuni nerezonabile. Te rasfeti un pic sau chiar ai anumite frici in cap ? Schimba-ti de indata atitudinea si incearca sa ai incredere mai mare in persoana alaturi de care, de buna voie si nesilit(a) de nimeni, esti intr-un cuplu. Daca esti singur acum, retine o vorba celebra, anume ca norocul ii favorizeaza pe cei curajosi – daca vrei ceva, chiar e nevoie sa iti mobilizezi curajul interior si sa faci pasi concreti spre acel ceva !

Horoscop zilnic dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Sunt coapte conditiile ca tu sa faci anumite schimbari, chiar si cele mai mici, care sa imbunatateasca viata ta amoroasa si sa iti ajute relatia sa evolueze spre urmatoarea sa etapa. Nu vei fi singur in acest proces pentru ca partenerul iti este aproape cu o atitudine de intelegere si sustinere. Pana la urma, de aceea sunteti o echipa, nu ? Daca esti singur acum, o abordare neasteptata de la cineva nou sau cineva cunoscut dar de la care nu te-ai fi asteptat…te va incanta, entuziasma, pune pe ganduri. Poate fi dragoste ?

