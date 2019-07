NOU! Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, MARȚI 9 IULIE. Ce vindecări vin în amor?

Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, MARTI 9 IULIE 2019. Chiron in Berbec se afla in stationare retrograda fix langa calcaiul lui Mercur, tot retrograd. Mai mult, Soarele este in opozitie cu Saturn aflat in Capricorn. Urmeaza un val puternic de vindecare, fix inainte ca Saturn sa traga linie dupa jumatatea lui 2019 si sa faca calcule.

Citeste in continuare cum te influenteaza contextul astral de azi in amor.

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Astazi vei petrece cateva ore placute alaturi de partenerul de cuplu, insa ai grija ca gandurile negative sa nu-ti strice buna dispozitie. Daca esti singur, poti intalni o persoana speciala fix cand te astepti mai putin.

