Iata horoscop zilnic dragoste pentru pentru MIERCURI 22 MAI 2019; de ieri a inceput sezonul Gemenilor timp de o luna iar relatiile noastre sentimentale vor cunoaste un ritm social intens, cu multe iesiri, oportunitati, flirturi, dar mai putina disponibilitate de asezare in relatii casnice si serioase. Astazi, intalnirea dintre Marte, planeta ce ne influenteaza energia, actiunile dar si impulsul sexual, si Uranus cel rebel si imprevizibil ce este in Taur pana in 2026 duce la o crestere a libidoului si energiei erotice.

Fii pe faza ce se poate intampla!

Neptun, planeta imaginatiei si viselor, ne sustine astazi un vis ce poate deveni realitate. El ne infuzeaza lumea cu respect si suport pentru dorintele romantice si tot ce credem ca e idealul pentru noi. Deschide-te la tot ce iti poate aduce bun Neptun astazi in armonie cu Nodurile Lunare !

Si Luna in Capricorn ne este prietena pe plan sentimental azi. De ce ? Ne ajuta sa dam drumul, in sfarsit, la ceva ce ne-a impovarat in ultimul timp si sa ne deschidem spre noile energii romantice ale momentului. Este o zi eliberatoare, o vreme pentru finaluri fericite si inceputuri si mai fericite.

In dragoste, astazi poate fi ziua care schimba totul ! Vrei detaliile picante zi de zi ? Fii la curent cu horoscopul tau zilnic de dragoste!

Iubirea este motorul Universului si il umple cu bucurie, implinire si pasiune. Meriti sa ai parte de ea.

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Viata ta personala anunta intrarea intr-o faza noua, mai buna, in care problemele ce te-au stresat in ultimul timp sunt abordate gradual spre a fi rezolvate. Relatia de cuplu ti se imbunatateste in acelasi ritm in care ai deschiderea sa iti rezolvi eventualele blocaje. Nu e nimic de nedepasit daca va doriti asta cu adevarat. Incepe prin a-ti deschide inima si a vorbi mai mult. Suntem in sezonul Gemenilor, deci vorbim, exprimam, comunicam. Profita ! Daca esti singur, ti s-ar putea parea ca schimbarea acestui status vine greu, dar ai perseverenta si rezista pentru ca lumina iubirii implinite va straluci si pe strada ta curand. Nu fii, insa, disperat, ca nu rezolvi nimic asa, doar te incarci tu de neimplinire si nu e cazul.

Horoscop zilnic dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

In viata ta de cuplu, sa stii ca iti prinde bine azi sa te ocupi pe indelete de acele maruntisuri stresante ale relatiei tale si sa o aduci mai aproape de cum vezi tu lucrurile ca sa fie bine si liniste. Nu aborda insa totul de unul singur, de aceea se numeste cuplu. Daca esti inca singur, nu dispera. Cine a hotarat ca a fi singur, deci liber si independent, nu e ceva bun ? Profita din plin de acest timp in care poti sa ai grija nestingherit de tine si sa iti pui la punct lookul. Respectul de sine iti va creste si vei si mai atractiv !

