Horoscop WEEKEND de DRAGOSTE 24-26 MAI 2019. Cum influențează Luna în Vărsător o energie dură dată de Chiron și Marte?

Horoscop weekend. Iata horoscopul de weekend 24-26 mai 2019. In ultimele zile, cu totii am experimentat o energie intensa si destul de dura ce ne-a activat din senin rani sufletesti uitate intr-un sertar in inima sau minte si credeam ca am scapat definitiv de ele.

Daca tie nu ti s-a intamplat, esti o persoana norocoasa. Pentru cei ce au avut parte de emotii intense, vechi, prea bine cunoscute, dureroase, cauza este cu predilectie una astrala: pe 23 mai, Marte planeta energiei, confruntarilor, impulsurilor a fost in cuadratura cu Chiron, astrul vindecator al ranilor noastre sufletesti si emotionale profunde. Energia acestui tranzit se simte si cateva zile dupa ziua de 23 mai, respectiv tot weekendul.

In acelasi timp, tot weekendul Luna este in Varsator, zodie caracterizata prin detasare emotionala si prin orientare spre viitor. Un bun ajutor pentru noi din partea Cosmosului ca sa facem fata emotiilor intense si dureroase si sa gasim solutii pozitive orientate spre viitor. Un viitor, insa, diferit de ce a fost in trecut. Sa nu ne ducem in viitor treburile neterminate din trecut!

