Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru JOI 23 MAI 2019. Zi UNICĂ, ies răni emoționale la suprafață!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de JOI 23 MAI 2019; astazi este o zi unica si iesita din comun. Mercur si Marte se conecteaza cu Chiron, astrul vindecator al ranilor noastre sufletesti si emotionale profunde cu care ne nastem. Vei simti energia acestui tranzit cateva zile inainte si cateva zile dupa ziua de 23 mai.

Chiron s-a mutat recent in Berbec pentru prima data in 50 ani, asa cum se reflecta acest mare tranzit pentru fiecare zodie.

Si ce planeta coordoneaza Berbecul ? Marte. De aceea pana in 2027 (cand Chiron paraseste Berbecul) sa fim foarte atenti la orice aspect astral dintre Marte si Chiron. Cele doua vorbesc aceeasi limba, limba Berbecului. Berbecul este primul semn al zodiacului si reprezinta identitatea noastra, cum actionam si cum ne asumam in lume. Chiron este cunoscut ca vindecatorul ranit ceea ce inseamna ca, cu Chiron in Berbec, identitatea noastra este ranita si gasim ca este mai dificil sa actionam si sa ne asumam, ne indoim de actiunile noastre, de cum aratam, de ce facem, ne simtim nepotriviti si neindemanatici.

Marte, planeta actiunii, energiei si impulsurilor, este de curand in Rac pana la inceput de iulie, asa cum este prezentat impactul asupra fiecarei zodii in horoscopul special AICI. Racul este semnul sigurantei si este zona noastra de confort, ce ne face pe fiecare sa ne simtim in siguranta si protejati. Cand Marte e in Rac vrea sa conserve ce e familiar.

Cand Marte este in cuadratura cu Chiron, ranile noastra emotionale ies subit si neasteptat la suprafata.

Se va simti ca un catarsis. Primul pas este sa treci de rezistenta naturala si de vulnerabilitate si sa iti aduci ranile la suprafata. Doar cand le vezi si accepti, rana se vindeca. Toti stim asta in teorie, ca singurul mod de vindecare este sa ne procesam emotiile. Totusi nu o facem. Ne ingropam sentimentele in inima si speram sa treaca de la sine. Dar ele nu trec de la sine niciodata. Dar ai grija ca, vazandu-ti ranile, sa nu cazi in statutul de victima. Cu Marte in cuadratura cu Chiron, nu vrei sa fi victima, vrei sa vindeci ceea ce te-a victimizat in tine.

Cand erai copil sau tanar, poate nu aveai resursele sa te protejezi, dar acum ai si poti avea grija tu de tine. Marte si Chiron iti trezesc vulnerabilitatea care devine punct forte, dar te si imping sa faci ceva despre trecutul tau si sa iti schimbi circumstantele.

Daca te simti neadecvat dintr-un motiv particular tie, acum e timpul sa iti gasesti puterea interioara. Esti demn de a fi iubit, esti valoros si nu e nimic in neregula cu tine. Daca nu ai suficienta incredere in tine, este in regula. Accepta asta, accepta ca nu ai de ce sa fii perfect si incepe sa faci actiuni mici care sa iti construiasca aceasta incredere. Daca oamenii profita de pe urma ta, acum e timpul sa inveti sa spui NU si sa construiesti limite sanatoase. Daca actiunile sau vorbele tale ranesc pe altii, acum este timpul sa inveti sa spui “imi pare rau” altora si tie insuti. Daca unele actiuni te fac sa iti fie rusine, intreaba-te de ce. Exista un ceva despre acea rusine pe care il poti rasuci si transforma intr-un talent.

Rana ta este darul tau in aceasta lume. Asta ne invata Chiron.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Berbecule, poate ca ai avut unele emotii confuze legate de familia ta sau de relatia ta in ultimele zile. Poate ca nu ai fost in totalitate in stare sa iti exprimi ingrijorarile si stresurile. Dar astazi emotiile acestea vor gasi un mod de a iesi la lumina. Nu iti face bine sa le tii in tine, indiferent daca au o baza reala sau doar imaginara. Chiron, astrul ce ne vindeca ranile sufletesti profunde, iti va da o mana de ajutor. Priveste in jurul tau. Poate fi cineva la o intindere de mana care sa te ajute sa gasesti o solutie la ce te preocupa.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca toate zilele ar fi ca astazi, ar fi excelent, Taurule ! Este un timp potential minunat pentru tine. daca ai avut anumite probleme in ultimele saptamani care te-au suparat si pentru care cautai raspunsuri, astazi poate fi ziua in care le gasesti. Fii cu ochii si urechile larg deschise in toate conversatiile. Poti da peste bucata de informatie pe care o cautai pentru ca Universul lucreaza in moduri pe care noi nu ni le putem imagina si azi mai ai si ajutorul lui Chiron, astrul vindecator al ranilor noastre sufletesti profunde.

